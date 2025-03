Roma vs Bilbao: pronostico e statistiche di Europa League

L’Europa League torna in scena con un’entusiasmante sfida tra Roma e Athletic Bilbao, valida per gli ottavi di finale. La partita, che si giocherà allo Stadio Olimpico, vede i giallorossi di Claudio Ranieri affrontare uno dei giganti del torneo, l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde. Entrambe le squadre cercano di avanzare nella competizione, promettendo una serata di intenso agonismo. L’appuntamento è fissato per giovedì 6 marzo, con il fischio d’inizio alle 21:00.

Statistiche e quote attuali: Roma e Bilbao a confronto

Nel cammino verso gli ottavi, la Roma ha superato il Porto con una vittoria complessiva di 3-2, mentre in campionato, la squadra capitolina ha recentemente battuto il Como, risalendo all’ottavo posto in Serie A. Con una doppietta di Dybala nella precedente sfida europea, la Roma spera di sfruttare il fattore campo per ottenere un buon risultato.

Dall’altra parte, l’Athletic Bilbao si è qualificato direttamente agli ottavi, chiudendo al secondo posto nella League Phase. Nonostante una recente sconfitta in Liga per 1-0 contro l’Atletico Madrid, i baschi mantengono la quarta posizione in classifica. La squadra di Valverde si presenta con una forte identità di gioco e giocatori chiave come Nico Williams e Unai Gomez.

Per quanto riguarda le quote, GoldBet offre un segno 1X + Multigol 1-4 a 1,65, mentre Lottomatica propone un segno X primo tempo a 1,48. Infine, LeoVegas offre Multigol 2-5 a 1,40, con un bonus potenziato fino a 500€.

Con la partita d’andata terminata 1-1, le aspettative sono alte per un match equilibrato e combattuto. La Roma, forte del supporto del suo pubblico, dovrà mantenere la concentrazione per evitare errori in fase difensiva. L’Athletic, invece, cercherà di sfruttare le sue abilità offensive per mettere in difficoltà i giallorossi.

Nel finale, il match di ritorno al San Mames si prospetta come una vera e propria battaglia, con entrambe le squadre determinate a proseguire il loro cammino europeo. Sarà fondamentale per la Roma capitalizzare al massimo il vantaggio casalingo per non trovarsi in difficoltà in terra spagnola.

