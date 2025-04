Roma-Lazio: pronostico derby e statistiche chiave

Claudio Ranieri è riuscito a trasformare l’AS Roma da una squadra in difficoltà in una pretendente seria per un posto in Champions League. La sua abilità nel gestire il gruppo e nell’estrarre il meglio da ogni giocatore ha permesso ai giallorossi di risalire la classifica della Serie A. L’attenzione è ora sul derby capitolino del 13 aprile, una partita che potrebbe essere determinante per le sorti europee della stagione.

Statistiche recenti della Roma: una rinascita sorprendente

Sotto la guida esperta di Ranieri, l’AS Roma ha mostrato una crescita impressionante, passando da un distacco significativo dalla SS Lazio a un’inaspettata parità in classifica. Alcuni dati chiave che dimostrano questo cambiamento includono:

Prima del ritorno di Ranieri , la Roma si trovava a soli 2 punti dalla zona retrocessione.

, la si trovava a soli 2 punti dalla zona retrocessione. Attualmente, la squadra capitolina è al sesto posto in classifica, a pari merito con la Lazio con 52 punti.

con 52 punti. La Roma è diventata la squadra con il punteggio più alto nei cinque principali campionati europei nel 2025.

è diventata la squadra con il punteggio più alto nei cinque principali campionati europei nel 2025. I giallorossi hanno vinto tutti e cinque i derby giocati sotto la guida di Ranieri.

Il prossimo scontro tra le due squadre capitoline non è solo una questione di prestigio locale, ma rappresenta anche un passo cruciale verso la qualificazione per la prossima Champions League. Con la Lazio impegnata anche in Europa League, la gestione delle risorse sarà fondamentale per il tecnico Marco Baroni. La Roma, invece, potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, cercando di sfruttare al massimo questa opportunità.

Il derby del 13 aprile sarà un banco di prova per entrambe le squadre. Con otto partite ancora da giocare, la tensione è palpabile, soprattutto considerando che anche Atalanta, Bologna e Juventus sono in corsa per i primi quattro posti. Mentre il Milan sembra aver perso il ritmo, la Fiorentina rimane una minaccia concreta con 51 punti.

Il futuro dell’AS Roma dipenderà in gran parte da come saprà affrontare il finale di stagione. Se Ranieri riuscirà a mantenere alta la concentrazione dei suoi giocatori, un piazzamento tra le prime quattro potrebbe diventare realtà.

