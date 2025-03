Roma-Juventus: Pronostico e Statistiche Attaccanti

Roma e Juventus stanno per affrontarsi in un match cruciale che non solo promette spettacolo in campo, ma che offre anche prospettive interessanti per gli amanti delle scommesse. Questa partita, in programma per il 6 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico, è la prima di una serie di scontri diretti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League. A catturare l’attenzione non saranno solo le squadre, ma anche la sfida tra i due attaccanti di punta: Artem Dovbyk e Dusan Vlahovic.

Statistiche attaccanti: Dovbyk vs Vlahovic

L’attesa per la sfida tra Dovbyk e Vlahovic è alta. Entrambi gli attaccanti hanno avuto una stagione altalenante, ma con momenti di grande brillantezza. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati finora:

Artem Dovbyk : Nella sua prima stagione con la Roma , Dovbyk ha segnato 16 gol in tutte le competizioni, di cui 11 in Serie A . Con 58 tiri effettuati in campionato, 24 hanno centrato la porta, e ha collezionato anche 4 assist. Tuttavia, il suo rendimento in Europa League è stato sotto le aspettative, con solo 2 gol in 11 partite.

Dusan Vlahovic: Alla sua terza stagione con la Juventus, Vlahovic ha segnato 9 gol in Serie A su 23 gare, con 64 tiri totali e 14 big chance mancate. In Champions League, il suo contributo è stato più significativo con 4 gol in 9 partite, portando la Juventus alla League Phase.

La partita di domenica non sarà solo un confronto tra due squadre storiche, ma anche una vetrina per questi due talenti che promettono di regalare emozioni.

In conclusione, la sfida tra Roma e Juventus non è solo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, ma anche un’occasione per mettere alla prova i propri pronostici. Le attuali quote indicano un equilibrio tra le due squadre, con un leggero vantaggio per i padroni di casa. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!