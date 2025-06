I più grandi upset della storia del Roland Garros

Il Roland Garros, noto anche come Open di Francia, è uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo. Nel corso della sua lunga storia, ha visto numerosi colpi di scena e sconfitte sorprendenti che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Questi “upset” non solo hanno cambiato le sorti dei tornei, ma hanno anche scritto pagine indelebili nella storia del tennis.

Dai colpi di scena che hanno interrotto le strisce vincenti dei campioni alle vittorie inaspettate di outsider, il torneo parigino continua a sorprendere e affascinare gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Questi momenti non solo arricchiscono la storia del tennis, ma ispirano anche le future generazioni a credere nelle proprie possibilità, indipendentemente dalle aspettative e dalle classifiche.

In questo articolo, esploreremo cinque degli upset più clamorosi che hanno avuto luogo a Parigi, analizzando le circostanze e l’impatto che hanno avuto sul mondo del tennis.

Robin Söderling elimina Rafael Nadal (2009)

Nel 2009, Rafael Nadal era il re indiscusso della terra rossa, avendo vinto il Roland Garros per quattro anni consecutivi. Tuttavia, al quarto turno, l’outsider svedese Robin Söderling lo sconfisse in quattro set (6-2, 6-7, 6-4, 7-6), interrompendo una striscia di 31 vittorie consecutive di Nadal al torneo. Questa vittoria è considerata una delle più grandi sorprese nella storia del tennis, poiché nessuno aveva mai messo in discussione la supremazia di Nadal sulla terra rossa prima di quel momento.

Söderling, con il suo potente servizio e colpi potenti, riuscì a mettere in difficoltà Nadal, che sembrava meno incisivo del solito. La sua vittoria non solo interruppe una lunga serie di successi di Nadal, ma segnò anche un punto di svolta nella carriera dello svedese, che raggiunse la finale del torneo per la prima volta.

Gastón Gaudio vince da sfavorito (2004)

Nel 2004 l’argentino Gastón Gaudio, partito come numero 44 del mondo e senza testa di serie, raggiunse la finale del Roland Garros contro il connazionale Guillermo Coria, favorito per la vittoria. Un upset nel derby argentino ha sicuramente un sapore speciale, tanto da diventare un pezzo di storia del tennis sudamericano. Dopo aver perso i primi due set (0-6, 3-6), Gaudio compì una rimonta straordinaria, vincendo i successivi tre set (6-4, 6-1, 8-6) e conquistando il suo primo titolo del Grande Slam. Questa vittoria lo rese il primo argentino a vincere un major dal 1979 e la prima persona a vincere un Grand Slam dopo aver perso il primo set 6-0.

La sua impresa è ricordata come una delle più grandi rimonte nella storia del tennis, dimostrando che nel Roland Garros nulla è mai scontato e che anche gli outsider possono trionfare nei momenti decisivi.

Loïs Boisson raggiunge la semifinale (2025)

Nel 2025 la francese Loïs Boisson, classificata al numero 361 del mondo e con una wild card, ha compiuto un’impresa storica raggiungendo la semifinale del Roland Garros. Così è diventata la prima tennista francese a raggiungere la semifinale a Parigi dal 2011 e la prima wildcard a farlo nella storia dell’Open di Francia.

Il suo cammino straordinario ha dimostrato che anche le outsider possono lasciare un segno indelebile nella storia del torneo. In futuro potrebbe diventare sempre più importante la scelta dei criteri di assegnazione delle wild car, modificando sostanzialmente la struttura dei tornei di tennis.

Haehnel batte Agassi (2004)

Nel 2004, al primo turno del Roland Garros, il francese Jérôme Haehnel, classificato al numero 271 del mondo, sconfisse il leggendario Andre Agassi, testa di serie numero 6, con un punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. Questa vittoria è considerata una delle più sorprendenti nella storia del torneo, poiché Haehnel riuscì a battere uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, in quello che sarebbe stato uno dei suoi ultimi tornei importanti.

Agassi, ormai vicino al ritiro, non si aspettava un'uscita così precoce. Il match è ancora oggi ricordato come una delle più inaspettate eliminazioni della storia del Roland Garros e uno dei simboli di quanto il torneo sappia sempre offrire sorprese imprevedibili.

Jessica Bouzas Maneiro elimina Emma Navarro (2025)

Il Roland Garros ha sempre rappresentato un palcoscenico dove le storie di rivincita e le imprese straordinarie prendono vita. Sempre nell’ultima edizione, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, classificata al numero 361 del mondo, ha sconfitto la testa di serie numero 9, Emma Navarro, con un netto 6-0, 6-1 al primo turno del Roland Garros. Questa vittoria, ottenuta in appena 57 minuti, è stata una delle sorprese più clamorose del torneo, evidenziando come il tennis possa riservare risultati imprevedibili e emozionanti.

