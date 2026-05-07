Il Roland Garros 2026 si avvicina con un’assenza che pesa più di qualsiasi pronostico: Carlos Alcaraz non sarà a Parigi. La rinuncia, legata a un problema al polso che ha spinto il suo team a scegliere la linea della prudenza, toglie dal tabellone il nome che negli ultimi anni aveva rappresentato il riferimento assoluto sulla terra battuta. Non si tratta solo di una defezione “eccellente”: è un cambio strutturale dell’equilibrio competitivo, perché quando manca un campione capace di vincere e di condizionare la preparazione degli altri, cambiano anche le scelte tattiche, la gestione delle energie e perfino la psicologia del torneo.

La notizia produce un doppio effetto immediato: da un lato apre spazi reali per i rivali diretti, dall’altro costringe a rivedere la lettura della stagione di Alcaraz, che passa da possibile difesa del titolo a percorso di recupero con tempistiche necessariamente incerte. E in una fase in cui la terra fa da ponte tra i grandi appuntamenti primaverili e il culmine parigino, la rinuncia non impatta solo sul singolo Slam: condiziona la costruzione di forma, i carichi di lavoro e gli obiettivi di breve periodo.

Che cosa significa l’assenza di Alcaraz a Parigi

Un ritiro per infortunio a poche settimane da uno Slam è sempre un evento complesso da leggere, ma nel caso di Carlos Alcaraz la portata è più ampia per almeno tre ragioni: il peso tecnico del giocatore sulla terra, il ruolo “narrativo” che ha assunto nel tennis recente e l’effetto domino che una rinuncia così importante produce sull’intero circuito.

Dal punto di vista tecnico, Alcaraz è uno di quei tennisti che non si limitano a competere: impongono un ritmo. La sua capacità di passare dalla difesa all’attacco in pochi colpi, di accelerare anche da posizioni scomode e di variare con smorzate e palle cariche lo rende un avversario che costringe gli altri a giocare un tennis diverso dal solito. Sul rosso, questo “cambio marcia” è ancora più incisivo: la superficie amplifica la necessità di costruire, di reggere gli scambi, di mantenere lucidità nelle rotazioni. Quando manca un atleta con queste caratteristiche, il torneo non diventa automaticamente più semplice, ma cambia il modo in cui lo si può vincere. C’è meno obbligo di prepararsi per la partita “totale” che Alcaraz sa portare in campo, e si riduce il numero di avversari in grado di farti uscire dalla comfort zone in modo sistematico.

In secondo luogo c’è il tema psicologico. Uno Slam è una maratona mentale prima ancora che fisica. Sapere che una delle presenze più ingombranti del tabellone non c’è modifica la percezione delle chance, soprattutto per chi si trova a ridosso del vertice o per chi, pur essendo fortissimo, ha avuto in passato difficoltà a chiudere i grandi tornei. In queste situazioni, alcuni giocatori si “liberano” e rendono al massimo; altri invece sentono la pressione aggiuntiva del “questa è l’occasione”, con il rischio di irrigidirsi. È un paradosso tipico: l’assenza del favorito non elimina la tensione, la redistribuisce.

Infine c’è l’effetto calendario. Quando un top player deve fermarsi per un problema al polso, non è solo una questione di dolore: è una questione di carichi e gesti tecnici ripetuti. Servizio, diritto, rovescio in spinta, volée: tutto passa dal polso. Anche nel caso in cui i tempi di recupero fossero rapidi, tornare in campo senza aver potuto costruire fiducia nei colpi è un rischio che nel tennis moderno raramente si prende. Ecco perché la scelta di rinunciare a un appuntamento come Parigi, per quanto dolorosa, può essere letta come un investimento sulla continuità della stagione, più che come una resa momentanea.

@skysport 👉 Jannik Sinner ha risposto così sulla decisione di Alcaraz di dare forfait a Roma e a Parigi, a causa dell'infortunio al polso: "𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒. 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑎 𝑊𝑖𝑚𝑏𝑙𝑒𝑑𝑜𝑛, 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑜" ♬ suono originale – Sky Sport

Chi guadagna e perché il torneo potrebbe diventare più aperto

La prima conseguenza concreta dell’assenza di Carlos Alcaraz è un tabellone percepito come più aperto. Attenzione però: “più aperto” non significa “senza padroni”, significa che la strada verso il titolo potrebbe dipendere più dagli incroci e dalle condizioni di forma che da una gerarchia granitica già scritta. E in un torneo come il Roland Garros, dove la tenuta fisica e la gestione dei cinque set sono spesso il vero confine tra chi arriva in fondo e chi si ferma prima, un vuoto al vertice può creare opportunità ma anche trappole.

Tra i principali beneficiari, per logica, ci sono i giocatori che puntano sulla terra come superficie di riferimento e quelli che, per caratteristiche, soffrono meno la variabilità del torneo. In questo scenario, il nome che inevitabilmente catalizza l’attenzione è Jannik Sinner, anche perché la stagione su terra – per chi guida il ranking e arriva da risultati pesanti – diventa un percorso di consolidamento: meno “prove generali” e più gestione dell’aspettativa. Per Sinner l’assenza di Alcaraz significa soprattutto una cosa: una delle partite più difficili, quella che spesso definisce un’intera campagna Slam, potrebbe non esserci. Ma questo non è automaticamente un vantaggio semplice da trasformare in vittoria. Quando il peso del pronostico cresce, aumenta anche la responsabilità di non sprecare energie nei primi turni e di non concedere cali di attenzione.

Il secondo grande blocco di potenziali “avvantaggiati” è quello dei giocatori solidi, capaci di tenere un livello alto per due settimane senza grandi oscillazioni. In assenza di un campione capace di ribaltare match anche in giornate storte, il torneo può premiare chi dà meno punti gratuiti, chi si salva nei momenti di difficoltà con scelte chiare e percentuali stabili. La terra è una superficie che spesso “premia la disciplina”: con Alcaraz in campo la disciplina a volte non basta, perché serve anche una capacità di improvvisazione e intensità fuori scala. Senza di lui, il valore della gestione può diventare ancora più centrale.

Terzo elemento: l’effetto sulle “seconde linee” e sugli outsider. Quando manca un top assoluto, alcuni giocatori che normalmente si vedrebbero chiudere la strada ai quarti o in semifinale potrebbero intravedere un varco. Questo non significa che il torneo diventi improvvisamente terreno di caccia per sorprese estreme, ma rende più probabile che uno o due nomi fuori dal blocco dei primissimi possano spingersi molto avanti, specie se arrivano con fiducia e condizione. In una competizione lunga, basta un buon incastro di tabellone, un avvio convincente e la capacità di reggere un paio di giornate difficili per trasformare un “buon torneo” in una vera corsa al titolo.

Infine, la variabile che spesso viene sottovalutata: la pressione del pubblico e dell’ambiente. Il Roland Garros è un torneo che può diventare emotivamente pesante. L’assenza di Alcaraz sposta l’attenzione su altri protagonisti, e la gestione dell’attenzione mediatica – conferenze, aspettative, analisi quotidiane – diventa parte integrante della prestazione. Chi saprà isolarsi e costruire una routine semplice potrà guadagnare un vantaggio competitivo invisibile ma decisivo.

Il polso come crocevia della stagione

Quando un tennista si ferma per un problema al polso, la questione non è solo “quando torna”, ma “come torna”. Il polso è uno snodo essenziale per la trasmissione di energia dal corpo alla racchetta: se manca stabilità o se c’è dolore, il giocatore tende a compensare. E nel tennis la compensazione è spesso il modo più rapido per trasformare un fastidio in una catena di problemi: spalla, gomito, schiena, fino al rischio di alterare il servizio, che è il colpo più sensibile a ogni minima limitazione articolare.

Per questo, la decisione di Alcaraz di rinunciare a Parigi si può leggere come una scelta di protezione non solo del torneo mancato, ma dell’intera seconda parte dell’anno. Tornare troppo presto significa rientrare senza automatismi, col rischio di perdere fiducia e aumentare la tensione nei colpi. Restare fuori abbastanza significa invece poter ripartire con una base più solida, anche se comporta la perdita di punti, ritmo partita e continuità.

Da un punto di vista sportivo, l’impatto immediato è chiaro: niente possibilità di competere per il titolo più pesante sulla terra e niente chance di difendere un risultato massimo. Ma la lettura più interessante riguarda la strategia: un campione giovane, abituato a giocare tanto e ad affrontare i big match con frequenza, si trova a dover accettare un tempo “lento”, fatto di terapie, progressioni e test in allenamento. È un tipo di pazienza che non sempre si allena sul campo. Ed è qui che il team diventa decisivo: la comunicazione interna, la gestione delle aspettative, la scelta del momento giusto per rientrare senza bruciare tappe.

Nel frattempo, l’assenza da un grande evento come il Roland Garros può trasformarsi in un boomerang narrativo: ogni giorno senza partite alimenta domande e interpretazioni. Proprio per questo, spesso la cosa più importante per un atleta in recupero è riportare tutto su un piano operativo: obiettivi settimanali, progressi misurabili, ritorno graduale. L’urgenza del pubblico non coincide mai con l’urgenza del corpo.

Il tennis, infine, è uno sport di memoria: la mano ricorda, ma ha bisogno di ripetizione. Un problema al polso non mette in discussione il talento, però può cambiare temporaneamente la percezione del colpo, la fiducia nell’impatto, la libertà di lasciare andare il braccio. E per un giocatore come Carlos Alcaraz, che costruisce parte della sua superiorità sulla capacità di colpire anche in situazioni non perfette, quella libertà è un elemento strutturale del gioco. Recuperarla è la vera priorità.

Il Roland Garros 2026, dunque, si prepara a partire con una certezza: la lista dei favoriti cambia. Ma si prepara anche con una domanda aperta, che accompagnerà la stagione sulla terra e oltre: quando e in che condizioni tornerà Alcaraz? Per il circuito è un tema competitivo; per il torneo è un cambio di scenario; per il giocatore, è la sfida più delicata: tornare forte senza tornare troppo presto.