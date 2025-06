Roland Garros doppio femminile: pronostico e statistiche Errani-Paolini

Il Roland Garros 2025 si conferma ancora una volta terreno fertile per il tennis italiano. Dopo le emozioni regalate da Jannik Sinner nella finale maschile, l’interesse si concentra ora sul doppio femminile, dove Sara Errani e Jasmine Paolini sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia. Le due azzurre, reduci dal recente trionfo agli Internazionali d’Italia, affrontano la finale contro la coppia formata da Anna Danilina e Aleksandra Krunic. L’evento, atteso dagli appassionati, mette in palio un titolo Slam che manca da tempo al tennis femminile italiano.

Errani e Paolini: statistiche e cammino verso la finale Slam

Errani e Paolini arrivano a questa finale con numeri impressionanti:

Teste di serie numero 2 del tabellone.

Percorso perfetto senza set persi, inclusa la semifinale vinta 6-0 6-1 contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider .

e . Vittorie su coppie quotate come Azarenka-Routliffe , Sun-Yuan , Haddad Maia-Siegemund e Kudermetova-Mertens .

, , e . Nel 2024, già vincitrici del titolo agli Internazionali di Roma.

Le avversarie, Danilina e Krunic, sono tornate a giocare insieme proprio in questo Slam dopo tre anni e hanno sorpreso eliminando le favorite Siniakova-Townsend ai quarti e superando in semifinale Eikeri-Hozumi.

Secondo gli esperti di scommesse e i principali bookmakers, la coppia italiana parte con i favori del pronostico:

Risultato Quota Vittoria Errani/Paolini 1.14 Vittoria Danilina/Krunic 4.75 Errani/Paolini vincono il 1° set 1.22 Danilina/Krunic vincono il 1° set 3.75 Risultato esatto 2-0 per Errani/Paolini 1.48 Risultato esatto 2-1 per Danilina/Krunic 9.75

Le quote evidenziano come la solidità del duo italiano sia riconosciuta dagli addetti ai lavori, ma il tennis, soprattutto in una finale Slam, può sempre riservare sorprese.

In conclusione, la finale del doppio femminile tra Errani/Paolini e Danilina/Krunic promette spettacolo e tensione fino all’ultimo punto. Le italiane partono da favorite con una quota di 1.14, mentre le avversarie vedono la loro vittoria quotata a 4.75. I precedenti e il percorso netto fanno ben sperare, ma ogni finale fa storia a sé.

