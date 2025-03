Reyer Venezia vs Tortona: pronostico e statistiche

Walter De Raffaele torna al Taliercio per affrontare, da avversario, la squadra che ha guidato con successo per oltre un decennio: la Reyer Venezia. Il coach livornese, ora alla guida della Bertram Tortona, è pronto a vivere un match speciale che rappresenta molto più di una semplice partita di basket. In palio c’è la conferma della qualificazione ai playoff, in una stagione di Serie A caratterizzata da un equilibrio senza precedenti.

Statistiche Tortona: un cammino da protagonista

In vista della sfida con la Reyer Venezia, la Bertram Tortona si presenta forte del recente successo sui tedeschi del Wurzburg, che ha garantito alla squadra piemontese l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Questo risultato storico, insieme a una solida performance in campionato, posiziona la Tortona tra le protagoniste della stagione.

La Serie A di quest’anno si distingue per un equilibrio sorprendente. La classifica, infatti, è spaccata in due tronconi, con le prime nove squadre che spesso risultano inarrivabili per il resto del gruppo. La quota playoff, secondo De Raffaele, potrebbe toccare i 34 punti, rendendo ogni partita un crocevia fondamentale per le ambizioni stagionali.

Il match contro la Reyer assume, quindi, un’importanza cruciale per la Bertram Tortona. Nonostante l’assenza di alcuni elementi chiave, come Strautins, la squadra ha saputo adattarsi, trovando nuovi equilibri e recuperando giocatori come Vital, decisivo nelle recenti uscite. Inoltre, la coppia formata da Kabengele ed Ennis rappresenta una delle combinazioni play-pivot più temibili del campionato.

Lo stesso De Raffaele non nasconde l’emozione di ritornare in quella che è stata la sua “casa” sportiva per molti anni, un luogo ricco di ricordi e successi. La Reyer, che ha portato alla vittoria di due scudetti e una Coppa Italia, rimane nel cuore del coach, nonostante ora si trovi dall’altra parte del campo.

Il match di domenica non sarà solo una questione di tecnica e strategia, ma anche un confronto emotivo, un ritorno alle origini per un allenatore che ha scritto pagine importanti nella storia del basket italiano.

L’attesa è grande, e la sfida si prospetta avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti preziosi in ottica playoff.

Conclusione

Il ritorno di Walter De Raffaele al Taliercio è carico di significati, non solo sportivi ma anche personali. La sfida con la Reyer Venezia rappresenta un’occasione per la Bertram Tortona di consolidare la propria posizione tra le grandi del campionato. Le quote vedono la Reyer leggermente favorita, ma l’equilibrio in campo potrebbe ribaltare ogni previsione.

Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite.