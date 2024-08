“ReportCalcio è l’enciclopedia del calcio italiano; grazie ad un’attivita’ di ricerca di altissima qualita’ e ad una scrupolosa profondita’ di analisi portata avanti insieme ad Arel e PwC, che ringrazio, evidenziamo i punti di forza e le criticita’ del sistema senza filtri e con la massima trasparenza”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in occasione della presentazione della 14a edizione del ReportCalcio, il rapporto annuale sul calcio italiano e internazionale sviluppato dal Centro Studi Figc in collaborazione con Arel (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia.

“In estrema sintesi, l’attivita’ di formazione coi giovani e quella volontaristica in ambito dilettantistico, cui si sommano le numerose progettualita’ nel campo della sostenibilita’ integrale, generano condivisione, benessere, partecipazione e cultura, nonche’ un indotto economico rilevante, cui abbiamo dedicato un apposito studio per la prima volta in questa edizione. I dati negativi, invece, riguardano il profilo economico-finanziario, laddove, seppur con segnali piu’ incoraggianti rispetto agli ultimi anni, persiste una situazione molto delicata -evidenzia Gravina-. In questo settore, la Figc ha intrapreso una strada virtuosa che pero’ non puo’ essere davvero esaustiva se la necessita’ di trovare un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi non diventa una scelta consapevole e definitiva da parte dei club professionistici”.