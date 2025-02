Real Sociedad vs Real Madrid: Pronostico e Statistiche

Real Sociedad e Real Madrid si preparano a fronteggiarsi nell’atteso scontro d’andata delle semifinali di Coppa del Re. Questo incontro non è solo un’opportunità di avanzare nella competizione per entrambe le squadre, ma rappresenta anche un banco di prova per gli allenatori e i giocatori. Con il Real Madrid in corsa per un ambizioso “Triplete”, guidato da Carlo Ancelotti, e la Real Sociedad in cerca di rivalsa dopo una stagione altalenante, le aspettative sono alte.

Statistiche e quote: la sfida alla Reale Arena

La Reale Arena sarà il teatro di questa cruciale sfida di Coppa del Re. I precedenti tra le due squadre vedono il Real Madrid in vantaggio, avendo già sconfitto la Real Sociedad per 2-0 nello stesso stadio a settembre. I Blancos sono imbattuti da sei partite consecutive e la loro vittoria è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica, leggermente superiore a 1.77 su Snai. La scommessa “Gol”, che prevede che entrambe le squadre segnino, è quotata rispettivamente a 1.68 e 1.67.

La Real Sociedad, attualmente ottava in campionato, vede nella coppa nazionale un’opportunità concreta per assicurarsi la qualificazione alle competizioni europee della prossima stagione. Nonostante le sfide ravvicinate, il tecnico Imanol schiererà i titolari, mentre Ancelotti potrebbe optare per un leggero turnover per preservare le energie in vista degli impegni di Champions League.

Per la Real Sociedad, la continuità in attacco sarà fondamentale. L’ultimo successo per 3-0 contro il Leganés ha dimostrato il potenziale offensivo della squadra. Tuttavia, contro un avversario del calibro del Real Madrid, sarà cruciale sfruttare ogni occasione e mantenere alta la concentrazione.

Il Real Madrid, già vincitore della Supercoppa Europea e della Coppa Intercontinentale, punta a consolidare la propria supremazia anche in Coppa del Re. Con un attacco stellare guidato da Vinicius Jr., Rodrygo ed il giovane Endrick, i Blancos sono pronti a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Le scelte di formazione di Ancelotti saranno decisive. Con quasi tutta la rosa a disposizione, l’allenatore italiano potrebbe decidere di dare spazio a qualche giovane promettente senza compromettere l’efficacia della squadra.

La partita tra Real Sociedad e Real Madrid promette di essere un confronto appassionante e imprevedibile, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per aggiudicarsi un posto in finale. Le quote attuali indicano una leggera preferenza per i Blancos, ma il risultato finale dipenderà molto dalle strategie adottate in campo. Restate sintonizzati per ulteriori analisi e previsioni su questo e altri emozionanti incontri! Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite.