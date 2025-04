Real Madrid vs Arsenal: statistiche e pronostico

Real Madrid e Arsenal si preparano a uno scontro epico nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, con i blancos chiamati a ribaltare un pesante 3-0 subito all’andata. La sfida, in programma al Santiago Bernabeu, vedrà il Real impegnato in una delle sue classiche “remuntade”, puntando su storia e qualità per accedere alle semifinali. Tuttavia, i Gunners arrivano a Madrid forti di un vantaggio sostanziale e determinati a difendere il risultato acquisito a Londra.

Statistiche e precedenti: il Real ci crede

La sfida tra Real Madrid e Arsenal rappresenta una delle grandi classiche della Champions League. I precedenti vedono i Gunners in vantaggio con due vittorie e un pareggio nei tre incontri passati. Tuttavia, il Santiago Bernabeu è stato teatro di grandi ribaltamenti, come dimostra il celebre 5-1 contro il Derby County nel 1975. Questa volta, il Real dovrà segnare almeno quattro gol per accedere direttamente alle semifinali, oppure puntare ai calci di rigore in caso di parità nel doppio confronto.

I blancos dovranno fare i conti con diversi infortuni, tra cui quelli di Camavinga, Alaba e Lunin, ma possono contare su giocatori del calibro di Modric, Vinicius e Mbappé. L’assenza di Camavinga sarà compensata dal probabile impiego di Tchouameni o Valverde accanto a Modric.

Dal canto suo, l’Arsenal dovrà gestire l’assenza di pedine chiave come Gabriel Jesus, Havertz e Tomiyasu. Tuttavia, grazie alla guida di Odegaard e Rice a centrocampo e alla vena realizzativa di Mikel Merino, i londinesi tenteranno di replicare l’impresa del 2006, quando un gol di Henry consentì di espugnare il Bernabeu.

Le quote delle scommesse riflettono il favore leggero per il Real Madrid, con una vittoria dei blancos quotata a 1.90, mentre un successo dei Gunners è dato a 3.50. Il pareggio, che qualificherebbe comunque l’Arsenal, si attesta a 3.75.

La partita di ritorno tra Real Madrid e Arsenal rappresenta non solo un evento sportivo di spicco, ma anche un’opportunità per i tifosi di vivere emozioni forti, tipiche della Champions League. Riusciranno i blancos a compiere l’ennesima impresa o i Gunners manterranno il controllo? Scoprilo seguendo il nostro approfondimento e resta aggiornato con le analisi dettagliate delle competizioni più seguite!