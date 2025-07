Rally di Roma: pronostico e statistiche, oltre 100 piloti al via

Il Rally di Roma Capitale è tornato protagonista nella scena motoristica europea, portando con sé non solo la passione per i motori ma anche temi di grande attualità come la sostenibilità e la sicurezza. L’edizione di quest’anno si distingue per il numero record di iscritti e per la ricca presenza di autorità istituzionali, confermando l’importanza dell’appuntamento sia a livello sportivo sia sociale. Il cuore pulsante della manifestazione si snoderà tra la suggestiva cornice del Colosseo e le prove impegnative nella provincia di Frosinone, offrendo un evento unico che coinvolge piloti di spicco del panorama europeo e italiano.

Record di iscritti e numeri da capogiro per il Rally di Roma

Il Rally di Roma Capitale 2024 si è aperto con una cerimonia di partenza spettacolare a Colle Oppio, davanti a uno dei monumenti più iconici del mondo: il Colosseo. Quest’anno la competizione ha registrato il primato assoluto di iscritti con ben 103 equipaggi provenienti da 26 nazioni, superando ogni precedente edizione e stabilendo un nuovo record anche per la stagione europea del FIA European Rally Championship. Un dato che testimonia la crescente attrattiva e il prestigio dell’evento.

13 prove speciali per un totale di quasi 208 chilometri cronometrati

Due tratti oltre i 30 chilometri, tra cui la storica “Torre di Cicerone” (34,57 km), la più lunga della stagione

Fiuggi come quartier generale e arrivo, con paddock allestiti in Via della Fonte Anticolana e Rally HQ presso il nuovo Centro Congressi

La copertura mediatica è di primissimo livello: la diretta è assicurata da rally.tv, ACI Sport TV, RAI Sport e SKY Sport, con la prospettiva di raggiungere oltre 9 milioni di spettatori in tutto il mondo. L’attenzione non è solo per lo spettacolo, ma anche per la sicurezza e la sostenibilità. Il Rally si fregia del riconoscimento a tre stelle del FIA Environmental Accreditation Programme, grazie a iniziative come “Ogni pilota un albero” e il progetto di educazione stradale “La strada non è un videogioco”.

Piloti da tenere d’occhio Vettura Andrea Crugnola & Pietro Elia Ometto Citroen C3 Giandomenico Basso & Lorenzo Granai Škoda Fabia RS Rally2 Andrea Mabellini & Virginia Lenzi Škoda Fabia RS Rally2 Fabio Andolfi & Marco Menchini Toyota GR Yaris Rally2

Fare un pronostico resta complicato vista la presenza di tutti i migliori piloti italiani ed europei. In particolare, occhi puntati sui campioni in carica Crugnola-Ometto, ma attenzione anche ai leader del Campionato Italiano Basso-Granai e agli outsider europei come Mabellini-Lenzi. La varietà delle vetture e la lunghezza delle prove speciali promettono una gara aperta fino all’ultimo chilometro.

In conclusione, il Rally di Roma Capitale si conferma appuntamento di punta per appassionati e addetti ai lavori, grazie a una partecipazione senza precedenti e a una copertura mediatica di prim’ordine. Le quote sulle possibili vittorie sono incerte proprio per l’equilibrio del lotto dei partecipanti, con i principali favoriti che si dividono tra i più titolati del panorama rally. Resta quindi grande attesa per conoscere chi si aggiudicherà la vittoria finale.

