Quando torna in campo Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi impegni

Periodo di pausa per Jannik Sinner, che dopo la sconfitta nella finale degli US Open contro Carlos Alcaraz ha deciso di fermarsi per qualche settimana. L’altoatesino, che ha perso anche il trono di numero 1 del ranking ATP, tornerà in campo a fine settembre: non prenderà parte alla Laver Cup, ma sarà protagonista al torneo ATP 500 di Pechino.

Tried my best, couldn’t do more. Congrats to @carlosalcaraz and his team, you deserve it 🏆 Thanks for all the support ❤️ I’m really proud of myself and the season I’m playing. We keep building. See you next year. @usopen pic.twitter.com/VYUXTJfx9q — Jannik Sinner (@janniksin) September 8, 2025

Il calendario maschile di settembre

Il circuito maschile prevede diversi appuntamenti nelle prossime settimane:

12-14 settembre : 2° turno Coppa Davis

: 2° turno Coppa Davis 17-23 settembre : ATP 250 Chengdu

: ATP 250 Chengdu 17-23 settembre : ATP 250 Hangzhou

: ATP 250 Hangzhou 19-21 settembre : Laver Cup

: Laver Cup 24-30 settembre : ATP 500 Tokyo

: ATP 500 Tokyo 25 settembre – 1 ottobre: ATP 500 Pechino

L’Italia non sarà coinvolta in questa fase di Coppa Davis: gli Azzurri, da campioni in carica, entreranno direttamente alle fasi finali di Bologna (18-23 novembre). Alla Laver Cup, invece, non ci sarà Sinner: il Team Europa, guidato da Yannick Noah, vedrà in campo Alcaraz, Zverev, Ruud, Rune, Mensik e l’azzurro Cobolli.

Il ritorno a Pechino

Il rientro di Sinner è fissato al 25 settembre con l’ATP 500 di Pechino, appuntamento di preparazione al successivo Masters 1000 di Shanghai (1-12 ottobre).

Un anno fa, a Pechino, Sinner si era arreso in finale proprio ad Alcaraz in tre set. Questa volta, lo spagnolo ha scelto Tokyo nello stesso periodo, aprendo la strada a un possibile bottino pieno di punti per l’azzurro in caso di vittoria. A Shanghai, invece, Sinner difenderà il titolo conquistato nel 2024 contro Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz, Jack Draper, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Jannik Sinner e Alexander Zverev.

Six Kings Slam, con sei dei migliori giocatori di tennis maschile al mondo, sarà disponibile SOLO su Netflix il mese prossimo, dal 15 al 18 ottobre.#SixKingsSlam pic.twitter.com/qDTjhsCvgp — Netflix Italia (@NetflixIT) September 4, 2025

Tra Riad, Parigi e Torino

Dopo la trasferta cinese, Sinner prenderà parte al Six Kings Slam (15-18 ottobre a Riad), torneo-esibizione con Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz e Draper.

A seguire, il calendario prevede il Masters 1000 di Parigi-Bercy (27 ottobre – 2 novembre), quindi il grande appuntamento delle Nitto ATP Finals di Torino (9-16 novembre). Infine, la stagione si chiuderà con la Coppa Davis a Bologna, dove gli Azzurri di Filippo Volandri proveranno a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.