Quando gioca di nuovo Sinner: c’è già la data

Nella sfida epica sul Philippe-Chatrier, il giovane Jannik Sinner ha vissuto un momento di grande intensità nella sua carriera. Dopo una lunghissima battaglia durata cinque ore e ventinove minuti, si è arreso nella finale del Roland Garros, con un punteggio di 4‑6, 6‑7(4), 6‑4, 7‑6(3), 7‑6(10‑2) contro Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha compiuto una rimonta straordinaria da due set di svantaggio, annullando tre championship point e scrivendo una nuova pagina nella leggenda del tennis. Per Sinner, si è trattato di una sconfitta dolorosa, conclusasi nel super tie-break del quinto set. Ha espresso il suo rammarico con una confessione sincera: “Mi fa star male aver perso così… stanotte non dormirò bene“.

(Photo by Lionel Hahn/Getty Images)

La reazione di Sinner

Nonostante l’epilogo amaro, il campione originario di San Candido ha dimostrato di non avere nulla da rimproverarsi. Ha affrontato uno dei talenti più promettenti del circuito, esibendo quelle qualità che lo hanno portato al vertice del tennis mondiale. Ogni punto è stato combattuto con determinazione e classe, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione del pubblico e dei suoi colleghi.

Tuttavia, il tempo per le riflessioni è finito. Jannik Sinner ha già delineato il suo piano di recupero: supportato dai suoi cari, si ripresenterà presto in campo. La prossima sfida lo vedrà affrontare un cambio di superficie, passando dalla terra rossa di Parigi ai prati verdi di Germania, pronto a ritrovare lo smalto sull’erba.

(Photo by Adam Pretty/Getty Images)

Il ritorno in campo

Il prossimo appuntamento per Sinner sarà il torneo ATP 500 di Halle, previsto dal 16 al 22 giugno. Questo evento sarà l’unico preparatorio in vista di Wimbledon, offrendo l’opportunità di affinare il suo gioco sul manto erboso. Lì troverà avversari di livello, tra cui Alexander Zverev, e la possibilità di difendere punti cruciali per il ranking mondiale.

Dopo la competizione in Germania, Sinner si concederà un breve periodo di riposo per ricaricare le energie e concentrarsi sul suo obiettivo stagionale principale: Wimbledon. Dal 30 giugno al 13 luglio, il prestigioso torneo sull’erba diventerà il palcoscenico perfetto per riscattare la delusione parigina e tentare di conquistare il titolo su uno dei terreni più iconici del tennis. Arriverà a Londra da numero uno del ranking, con l’aspettativa del favorito ma anche con l’ambizione di chi ha già assaporato il trionfo in un Grand Slam in questa stagione.