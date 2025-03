Qualificazioni Mondiali: Marocco-Niger, pronostico e stats

Marocco e Niger si sfidano in una partita decisiva per le qualificazioni mondiali che potrebbe sancire la matematica qualificazione degli Atlas Lions. Con una serie di vittorie impressionanti, la squadra di Walid Regragui è a un passo dal consolidare la propria leadership nel Gruppo E. Dall’altro lato, il Niger, pur essendo in una posizione favorevole, affronta una sfida storica con la speranza di ribaltare i pronostici. Le statistiche e le prestazioni recenti delle due squadre aggiungono pepe a un incontro che si preannuncia emozionante.

Atlas Lions imbattibili: statistiche e quote

La gara di qualificazione mondiale tra Marocco e Niger, in programma allo Stadio Honneur, è cruciale per entrambe le squadre. Gli Atlas Lions dominano il Gruppo E con un ruolino di marcia impeccabile: 9 punti in tre gare, 10 gol segnati e solo uno subito, segno di una superiorità evidente. La loro imbattibilità, che dura da dieci partite, si accompagna a un’efficacia offensiva straordinaria, con 21 reti nelle ultime quattro uscite. Anche senza pedine chiave come Ziyech e El Kaabi, il Marocco continua a brillare grazie a giovani talenti come Nadir, Taibi e El Hilali.

Il Niger, nonostante occupi il secondo posto nel girone con 6 punti, deve affrontare un tabù storico contro i marocchini. Le loro quattro sconfitte precedenti, con un bilancio reti di 8-0 a sfavore, pesano come un macigno. Tuttavia, la squadra di Badou Ezaki è galvanizzata da nuove speranze grazie al giovane talento Zakariyaou Ibrahim, che ha brillato nel campionato camerunense. Con la partita che si gioca in Marocco a causa dell’assenza di infrastrutture adeguate in Niger, il vantaggio psicologico è ancor più a favore degli uomini di Regragui.

Le quote scommesse vedono il Marocco favorito con una probabilità di vittoria del 75%, mentre il Niger è dato al 10%. Le previsioni puntano su un successo marocchino con un risultato probabile di 0-3, sostenuto anche da un’alta probabilità di NoGoal per il Niger.

In sintesi, il Marocco è pronto a consolidare la propria posizione nel calcio africano con una vittoria che metterebbe fine a ogni incertezza di qualificazione. Il Niger, d’altro canto, spera di sovvertire le aspettative e di realizzare un’impresa storica. Le scommesse suggeriscono un dominio marocchino, ma il calcio sa riservare sorprese.

