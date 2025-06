Pronostico Wimbledon: statistiche e chance per Berrettini

L’avvicinarsi di Wimbledon accende i riflettori sulle dinamiche che influenzano la composizione del tabellone principale. Quest’anno, le assenze di alcune teste di serie di rilievo hanno aperto nuove opportunità per altri giocatori, tra cui spicca il nome di Matteo Berrettini. L’italiano, finalista nell’edizione 2021, potrebbe beneficiare direttamente di questi forfait, ma resta in agguato la concorrenza di altri tennisti pronti a insidiarlo per un posto tra i favoriti.

Le chance di Berrettini: statistiche, ranking e rischi imminenti

Le rinunce ufficiali di Arthur Fils (numero 16 ATP) e Sebastian Korda (numero 26) a causa di problemi fisici hanno ridisegnato la lista delle teste di serie di Wimbledon 2024, che scatterà il 30 giugno. In virtù di queste defezioni, Matteo Berrettini, attualmente 34esimo nel ranking con 1.515 punti, rientrerebbe tra i primi 32, guadagnando così lo status di testa di serie e i relativi vantaggi nel sorteggio del tabellone.

Arthur Fils e Sebastian Korda non parteciperanno al torneo.

e non parteciperanno al torneo. Matteo Berrettini salirebbe virtualmente al 32° posto ATP tra gli iscritti.

salirebbe virtualmente al 32° posto ATP tra gli iscritti. Il sistema delle teste di serie tutela i migliori 32 dalle prime sfide contro avversari di alto livello.

Tuttavia, la posizione di Berrettini non è ancora blindata. Due concorrenti diretti possono insidiarlo:

Giocatore Punti attuali Torneo in corso Punti possibili Alexander Bublik 1.375 ATP 500 Halle 1.675 (in caso di vittoria) Roberto Bautista Agut 1.236 Queen’s Potenzialmente sopra Berrettini

Bublik dovrà superare Khachanov in semifinale e poi uno tra Medvedev e Zverev in finale.

dovrà superare in semifinale e poi uno tra e in finale. Bautista Agut ha davanti un difficile derby con Alcaraz e poi un eventuale incontro con il vincente tra Lehecka e Draper.

Nel frattempo, Berrettini, fermo da maggio dopo il ritiro agli Internazionali d’Italia contro Ruud, sta lavorando per tornare al meglio, avendo già saltato il Roland Garros e i primi tornei sull’erba.

La situazione di Matteo Berrettini resta dunque in bilico. Se nessuno tra Bublik e Bautista Agut dovesse compiere il sorpasso in classifica, l’italiano sarà tra le teste di serie a Wimbledon, con un percorso meno impervio almeno nelle prime fasi. In caso contrario, potrebbe incontrare avversari di altissimo livello sin dai primi turni, rendendo la sua corsa più complicata. Le quote scommesse, al momento, riflettono questa incertezza: la presenza tra le teste di serie migliorerebbe sensibilmente le aspettative su Berrettini per un cammino profondo nel torneo.

