Pronostico Wimbledon: statistiche e analisi su Fritz-Thompson

Il torneo di Wimbledon entra nella fase cruciale con l’avvio degli ottavi di finale, portando in campo i protagonisti di questa edizione ricca di sorprese. L’attenzione degli appassionati e degli scommettitori è puntata sulle sfide che vedono impegnati alcuni tra i migliori tennisti del circuito, con particolare interesse per le performance di Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Andrey Rublev, Karen Khachanov e il beniamino di casa Cameron Norrie. Le quote e i pronostici si fanno sempre più interessanti, soprattutto alla luce dei risultati inaspettati dei turni precedenti e dello stato di forma dei protagonisti.

Statistiche e quote: la corsa di Fritz e i precedenti con Thompson

La sfida tra Taylor Fritz e Jordan Thompson rappresenta uno dei match più attesi di questi ottavi. Lo statunitense, attualmente numero 5 del ranking mondiale, ha mostrato solidità ma anche qualche incertezza nei round iniziali. Ecco alcuni dati e curiosità emersi dagli incontri precedenti:

Fritz ha rischiato l’eliminazione nei primi due match, entrambi finiti al quinto set contro Mpetshi Perricard e Diallo .

ha rischiato l’eliminazione nei primi due match, entrambi finiti al quinto set contro e . Nel terzo turno, ha faticato per domare Davidovich Fokina (6-4 6-3 6-7 6-1), confermando la tendenza a partite lunghe.

(6-4 6-3 6-7 6-1), confermando la tendenza a partite lunghe. Thompson , esperto dell’erba, è al quarto turno di uno Slam per la terza volta in carriera e ha vinto l’unico precedente su questa superficie lo scorso anno al Queen’s (6-4 6-3).

, esperto dell’erba, è al quarto turno di uno Slam per la terza volta in carriera e ha vinto l’unico precedente su questa superficie lo scorso anno al (6-4 6-3). Nei precedenti contro Fritz, Thompson è avanti 2-1.

Le quote delle scommesse vedono ampiamente favorito Fritz (1.16), ma l’australiano, quotato a 5.00, potrebbe approfittare della maggiore abitudine ai match lunghi e alle condizioni dell’erba londinese.

Tra le altre sfide spicca quella tra Khachanov e Majchrzak. Il russo, reduce da due faticose maratone terminate al quinto set, è dato vincente a 1.34 ma dovrà gestire la stanchezza accumulata. Il polacco, già capace di eliminare Matteo Berrettini, è proposto a 3.20 e potrebbe sorprendere. Interessante anche la partita tra Jarry e Norrie: il britannico parte favorito (1.78), ma dovrà fare attenzione al potente cileno (2.00), capace di eliminare avversari di rilievo.

Infine, occhi puntati sul big match tra Alcaraz e Rublev: lo spagnolo, pur non apparendo al massimo della forma, è favorito ma il russo, che lo ha già battuto due volte, vorrà mettere in campo tutta la sua esperienza.

Con l’avanzare del torneo, le quote aggregate delle principali combinazioni suggeriscono una quadrupla a quota 6,87 (Norrie e Khachanov vincenti, over 32,5 game tra Rublev e Alcaraz, over 36,5 tra Fritz e Thompson).

Gli ottavi di finale di Wimbledon promettono spettacolo e grande incertezza, con diversi match che potrebbero risolversi solo dopo battaglie prolungate. Le statistiche e le quote attuali premiano i favoriti, ma la superficie e la pressione del momento potrebbero riservare colpi di scena. Gli scommettitori più attenti guarderanno con interesse ai risultati di Fritz, Norrie e Khachanov, senza escludere sorprese da parte di Thompson, Majchrzak e Jarry.