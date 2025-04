Pronostico West Ham-Southampton: statistiche e analisi quote

La sfida tra West Ham e Southampton, valida per la trentatreesima giornata di Premier League, attira l’attenzione degli appassionati non solo per il risultato sportivo ma anche per le implicazioni statistiche e i pronostici legati al mondo delle scommesse. In un contesto dove la stagione dei padroni di casa è stata tutt’altro che brillante, il confronto offre comunque spunti interessanti per comprendere l’andamento delle due squadre e analizzare le probabilità legate all’esito della gara.

Statistiche e precedenti: il Southampton verso un triste record

La situazione in classifica del Southampton è tra le peggiori degli ultimi anni in Premier League. Con soli 10 punti raccolti fino ad ora e la retrocessione già matematicamente sancita, la squadra rischia di eguagliare, o addirittura superare in negativo, il celebre record del Derby County, che terminò una stagione con appena 11 punti. L’andamento del club ospite, che ha visto una guida tecnica instabile con l’avvicendamento di Juric sulla panchina per parte dell’anno, è stato caratterizzato da scarsa solidità difensiva e da risultati deludenti sia in casa che in trasferta.

Il West Ham, pur avendo raccolto solo 35 punti, ha già raggiunto l’obiettivo minimo della salvezza, favorito anche dai risultati negativi delle dirette concorrenti. Tuttavia, la squadra guidata da Moyes ha l’opportunità di chiudere la stagione con maggiore serenità, sfruttando una partita sulla carta abbordabile. L’andamento delle ultime gare e il morale dei tifosi suggeriscono che non conquistare i tre punti potrebbe generare ulteriori malumori. Le statistiche recenti parlano chiaro: il West Ham ha spesso avuto la meglio tra le mura amiche contro avversari della parte bassa della classifica.

Southampton : 10 punti, già retrocesso

: 10 punti, già retrocesso West Ham : 35 punti, salvezza raggiunta

: 35 punti, salvezza raggiunta Precedente record negativo: Derby County con 11 punti

Squadra Punti Stato West Ham 35 Salvo Southampton 10 Retrocesso

Le probabili formazioni vedono il Southampton schierarsi con un 3-4-3 che ha dato pochi frutti, mentre il West Ham punta su esperienza e solidità per chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico.

In conclusione, il pronostico sembra tutto a favore del West Ham, che ha l’occasione di consolidare la propria posizione e regalare una soddisfazione ai tifosi. Le quote dei principali operatori danno i padroni di casa nettamente favoriti, con margini considerevoli rispetto agli ospiti. Un successo del Southampton appare improbabile, ma il calcio sa sempre sorprendere. Segui le nostre analisi e resta aggiornato sulle prossime partite e sulle migliori previsioni dei nostri esperti!