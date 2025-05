Pronostico Viola-Monopoli: statistiche e analisi playoff Serie B

Il mondo dei playoff di Serie B Interregionale si accende con l’attesa sfida tra Viola e Monopoli, una partita che rappresenta molto più di una semplice gara di ritorno. Per i padroni di casa, l’appuntamento è decisivo: una vittoria è l’unico risultato possibile per continuare a coltivare il sogno della promozione e ribaltare i pronostici che, dopo la sconfitta in gara uno, sembrano pendere dalla parte degli ospiti.

Monopoli ancora imbattuta nei precedenti stagionali: statistiche e risultati

La Viola si trova a dover affrontare una delle sfide più importanti della stagione contro una Monopoli che finora si è dimostrata avversario ostico. Il bilancio degli scontri diretti parla chiaro:

Monopoli ha vinto tutte e tre le sfide stagionali contro la Viola , chiudendo al comando la seconda fase del Play In Gold .

ha vinto tutte e tre le sfide stagionali contro la , chiudendo al comando la seconda fase del . Nella partita di andata la squadra calabrese aveva quasi sfiorato il colpaccio in trasferta, cedendo solo negli ultimi minuti.

La gara di ritorno al PalaCalafiore invece è stata da dimenticare per i neroarancio, mai realmente in partita.

Il confronto di questa sera a Reggio Calabria si annuncia dunque come una vera e propria sfida mentale prima ancora che tecnica o atletica, soprattutto per la formazione di coach Cadeo. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai protagonisti del roster pugliese, tra cui spiccano:

Il pivot Preira

L’esterno Pazin , nuovo arrivo dalla B1

, nuovo arrivo dalla B1 L’esperto Donato Vitale , già protagonista nei precedenti incontri

, già protagonista nei precedenti incontri Il lungo Spatti e il duttile Milosevic

e il duttile Gli ex Molfetta Calisi e Formica

e L’ex Redel, Thomas Aguzzoli, autore di ottime prestazioni nella passata stagione in neroarancio

Per la Viola, guidata da Simonetti, la spinta del pubblico di casa e la determinazione saranno le armi principali per tentare una rimonta che avrebbe del clamoroso. L’appuntamento è fissato alle 20:30 al PalaCalafiore, con arbitri Mauro Sacco e Luca Moriello. L’interesse è altissimo anche grazie alla copertura in diretta streaming e televisiva, che permetterà a tutti i tifosi di seguire ogni istante della gara.

In conclusione, la sfida tra Viola e Monopoli rappresenta un vero e proprio crocevia per le ambizioni playoff dei calabresi, chiamati a un’impresa dopo una serie di risultati negativi contro un avversario che finora si è dimostrato superiore. Le quote e i pronostici, inevitabilmente, sorridono ai pugliesi, forti delle tre vittorie consecutive. Tuttavia, il fattore campo e la determinazione potrebbero riaprire i giochi in una serata da dentro o fuori.

