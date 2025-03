Pronostico Viktoria Plzen-Lazio: analisi e quote

Viktoria Plzen e Lazio si preparano a scendere in campo per un avvincente incontro degli ottavi di finale dell’Europa League 2025. Il match, in programma il 6 marzo alla Doosan Arena di Plzen, si preannuncia avvincente, con i biancocelesti favoriti grazie a un percorso europeo impeccabile. Tuttavia, la formazione ceca, forte del suo cammino nazionale, non intende cedere facilmente. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’incontro e le possibili sorprese che ci attendono.

Statistiche e quote: Lazio favorita

Il confronto tra Viktoria Plzen e Lazio si prospetta come uno degli eventi più attesi di questa fase dell’Europa League. I biancocelesti, guidati da Baroni, arrivano a questa sfida con il vento in poppa, grazie a una recente vittoria in Serie A contro il Milan per 2-1. La formazione romana è considerata la favorita, con le quote che vedono il segno ‘2’ offerto a 1.85. Al contrario, una vittoria del Viktoria Plzen è quotata a 3.90, mentre il pareggio a 3.80.

Nonostante le difficoltà sulla carta, il Viktoria Plzen non è un avversario da sottovalutare. La squadra ceca ha dimostrato di saper competere ad alti livelli, piazzandosi attualmente al secondo posto nella Chance Liga, a pari punti con lo Sparta Praga. L’attacco del Viktoria, guidato dai talentuosi Durosinmi e Vydra, sta facendo faville sia in campionato che in Europa, rendendo la sfida aperta e imprevedibile.

Le formazioni annunciate confermano la volontà di entrambe le squadre di schierare i migliori in campo:

probabile formazione Viktoria Plzen ( 3-5-2 ): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi.

( ): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. probabile formazione Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.

La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky GO, assicurando a tifosi e appassionati la possibilità di seguire ogni istante di questo appassionante scontro.

Mentre ci avviciniamo al fischio d’inizio, le aspettative sono alte per entrambe le squadre. La Lazio, con un cammino europeo esemplare, cerca di confermare il suo status di favorita. Al contempo, il Viktoria Plzen mira a sfruttare il fattore campo per sorprendere e avanzare nei quarti di finale. Le quote attuali indicano un vantaggio per i romani, ma il calcio ci ha insegnato che in campo tutto è possibile.

