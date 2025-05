Pronostico Verona-Como e Monza-Empoli: statistiche e quote a confronto

Le sfide di Serie A tra Verona-Como e Monza-Empoli rappresentano uno snodo cruciale nella trentasettesima giornata del massimo campionato italiano, in programma domenica alle 20:45. Questi incontri non solo mettono in palio punti pesanti per la salvezza e per alimentare sogni di gloria, ma offrono anche spunti interessanti sul fronte dei pronostici e delle statistiche, elementi ormai imprescindibili per gli appassionati che seguono da vicino l’andamento della stagione.

Statistiche e aspettative: Verona a un passo dalla salvezza

Il Verona, guidato da Zanetti, arriva all’appuntamento con il Como forte di una posizione che, con un solo punto, potrebbe garantire la permanenza in Serie A con una giornata d’anticipo. I gialloblù, dopo il pareggio contro il Lecce, sembrano aver adottato un approccio pragmatico: il tecnico ha dichiarato che la squadra affronterà le ultime due gare come “finali”. Di fronte, il Como di Fabregas ha inanellato sei vittorie consecutive, una striscia che promette spettacolo ma che potrebbe interrompersi proprio al Bentegodi. La solidità tattica del Verona e la necessità di portare a casa almeno un punto rendono il pareggio un risultato probabile, come confermato anche dalle principali piattaforme di scommesse.

Il pareggio tra Verona e Como è quotato a 3.25 su Goldbet , Lottomatica e Snai .

e è quotato a 3.25 su , e . Possibile risultato suggerito: 1-1.

Probabili formazioni:

Verona (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Veiga, Kelly; Costa, Mckennie, Locatelli, Douglas Luiz, Weah; Kolo Muani, Nico Gonzalez.

Como (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Zarraga, Karlstron, Payero, Kamara; Pafundi; Davis.

L’altra partita-chiave vede Monza ed Empoli affrontarsi in Brianza. Nonostante la recente vittoria dei padroni di casa sull’Udinese, i favori del pronostico sorridono agli ospiti. L’Empoli di D’Aversa ha centrato il primo successo del 2025 e ora punta a chiudere il discorso salvezza. Il sostegno dei tifosi e la determinazione della squadra rendono plausibile una vittoria esterna, con le quote che riflettono questa tendenza.

La vittoria dell’ Empoli è quotata a 1.72 su GoldBet e Lottomatica , 1.70 su Snai .

è quotata a 1.72 su e , 1.70 su . Possibile risultato suggerito: 1-2.

Probabili formazioni:

Monza (3-5-2): Turati; Lekovic, Brosson, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Forson, Caprari.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito.

In conclusione, questa penultima giornata di campionato offre scenari avvincenti sia sul campo sia per chi segue le statistiche e i pronostici. Un pareggio tra Verona e Como potrebbe rendere tutti felici, mentre Empoli appare favorito contro un Monza senza particolari motivazioni. Le quote evidenziano l'equilibrio e le aspettative di queste sfide decisive.