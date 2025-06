Pronostico Venezuela-Bolivia: statistiche, analisi e quote attuali

Il prossimo incontro tra Venezuela e Bolivia, in programma il 7 giugno 2025 allo Estadio Monumental de Maturin, rappresenta una sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Entrambe le squadre cercano punti vitali per restare in corsa verso l’obiettivo più ambito del calcio sudamericano. Il match promette tensione e spettacolo, con il pubblico di casa pronto a sostenere la Vinotinto in una notte potenzialmente storica.

Statistiche e precedenti: Venezuela imbattuto in casa contro la Bolivia

L’analisi dei dati prepartita mette in risalto la forza del Venezuela tra le mura amiche:

13 punti conquistati in 7 partite a Maturin durante queste qualificazioni.

durante queste qualificazioni. 6 vittorie su 6 contro la Bolivia nelle qualificazioni mondiali del XXI secolo giocate in casa.

nelle qualificazioni mondiali del XXI secolo giocate in casa. L’ultima vittoria boliviana in Venezuela risale al lontano 2008.

La Bolivia si presenta invece con un percorso molto diverso: imbattuta in casa ma con 6 sconfitte su 7 trasferte e 13 gol subiti nelle ultime 3 uscite esterne. L’unica affermazione fuori casa è stata contro il Cile, evento raro nella storia della nazionale verde.

Il cuore della notizia riguarda le motivazioni e le statistiche che ruotano intorno a questa sfida:

Il Venezuela non ha mai perso in casa in questa fase di qualificazione.

non ha mai perso in casa in questa fase di qualificazione. Salomon Rondon rappresenta la principale minaccia offensiva, avendo segnato 5 reti nelle ultime due sfide contro la Bolivia .

rappresenta la principale minaccia offensiva, avendo segnato 5 reti nelle ultime due sfide contro la . La difesa venezuelana è solida e ha mantenuto la porta inviolata in tutte le partite casalinghe di questa fase.

La Bolivia deve fare i conti con una difesa avversaria molto organizzata mentre può contare offensivamente su Miguelito, autore di 5 gol nel torneo.

Percentuale di vittoria Pareggio Vittoria Bolivia 62% 23% 15%

Le statistiche dicono che entrambe le squadre segnano spesso negli ultimi quindici minuti (31% Venezuela, 36% Bolivia). Quando il Venezuela passa in vantaggio in casa, mantiene il 100% di vittorie. L’ultimo confronto, però, ha visto la Bolivia imporsi nettamente, ma in casa propria.

In conclusione, il Venezuela parte favorito, grazie a un percorso interno impeccabile e a una squadra equilibrata, spinta dal pubblico di Maturín. Le principali quote vedono la vittoria venezuelana data al 62%, il pareggio al 23% e il successo boliviano al 15%. Il risultato più probabile secondo le previsioni è il 2-0 per la Vinotinto. Da segnalare anche l’opzione NoGoal al 68% di probabilità, che suggerisce una partita a basso punteggio per la Bolivia.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!