Pronostico Venezia-Fiorentina: statistiche e analisi aggiornate

La sfida tra Venezia e Fiorentina si preannuncia ricca di spunti interessanti, sia per la storia delle due squadre che per le recenti statistiche. Il match, in programma lunedì 12 maggio alle 18:30 allo stadio Penzo, mette di fronte due formazioni con motivazioni differenti e con un passato di confronti molto acceso. Analizziamo i numeri salienti che caratterizzano questa partita e le ultime tendenze che possono influenzarne l’esito.

Statistiche recenti e andamento delle due squadre al Penzo

Analizzando i dati forniti da Opta, emergono alcuni aspetti fondamentali:

Venezia e Fiorentina si sono affrontate 27 volte in Serie A , con 13 incontri giocati al Penzo .

e si sono affrontate 27 volte in , con 13 incontri giocati al . Il bilancio vede 10 vittorie per il Venezia (8 in casa), 14 per la Fiorentina (4 in trasferta) e 3 pareggi.

(8 in casa), 14 per la (4 in trasferta) e 3 pareggi. Il Venezia ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro la Fiorentina .

ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro la . La media gol a partita tra le due squadre è di 3,11, segno di incontri spesso spettacolari.

Negli ultimi otto scontri diretti, il Venezia è rimasto imbattuto in cinque occasioni (4 vittorie, 1 pareggio), evidenziando una crescita rispetto al passato. Da sottolineare anche i tre “clean sheet” nelle ultime quattro sfide, un dato che mostra una solidità difensiva ritrovata, soprattutto tra le mura amiche.

Per quanto riguarda la Fiorentina, le trasferte recenti non sono state particolarmente brillanti: sei sconfitte nelle ultime dieci gare fuori casa, con una difficoltà evidente a segnare, testimoniata dall’ultimo match perso contro la Roma senza realizzare reti. Resta comunque una squadra capace di creare molte occasioni, come dimostra il miglior rapporto tra tocchi in area e gol segnati in campionato (una rete ogni 13 palloni giocati in area avversaria).

Interessanti anche i dati sui singoli: Kike Pérez potrebbe andare a bersaglio per la seconda partita consecutiva, mentre Moise Kean, leader offensivo della Fiorentina, cerca il ritorno al gol dopo due gare a secco. In difesa, spicca il dato di Luca Ranieri, tra i più difficili da superare in dribbling.

Per chi volesse seguire il match in diretta, l’appuntamento è su DAZN.

In conclusione, Venezia e Fiorentina arrivano a questa sfida con motivazioni differenti ma entrambe con numeri che promettono equilibrio e spettacolo. Il Venezia punta sulla forza casalinga, mentre la Fiorentina cerca continuità in trasferta. Le quote vedono una leggera preferenza per la Fiorentina, ma la tradizione recente al Penzo lascia aperta ogni possibilità.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!