Pronostico USA-Italia Nations League: statistiche e quote top

La Nations League di pallavolo maschile entra nel vivo con l’atteso confronto tra USA e Italia, in programma alla NOW Arena di Chicago lunedì 30 giugno alle ore 2.30 italiane. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, si presentano da favoriti in un match che richiama la recente sfida olimpica per il bronzo, vinta dagli statunitensi a Parigi 2024. L’incontro rappresenta, quindi, una ghiotta occasione per la nazionale italiana per riscattare quella sconfitta e consolidare il proprio cammino nel torneo.

Italia protagonista: statistiche e quote pre-partita

L’andamento della Italia in questa edizione della Nations League è stato finora molto solido:

7 partite disputate

5 vittorie e 2 sconfitte

Terzo posto in classifica generale dietro a Polonia e Brasile

Nei precedenti storici tra le due squadre, su 35 scontri totali, gli azzurri conducono con 22 successi contro i 13 degli USA. Questo dato alimenta le aspettative di una prestazione positiva da parte della formazione italiana, che vuole confermare il proprio stato di forma e la supremazia storica.

Il match della NOW Arena si preannuncia anche come un appuntamento chiave in vista della fase finale ad eliminazione diretta, che si disputerà in Cina. Per entrambe le squadre, dunque, è un test significativo in ottica futura.

Le principali quote offerte dai bookmaker riflettono il favore del pronostico per l’Italia:

Vittoria Italia : 1.14

: 1.14 Vittoria USA: 4.75

Analizzando le scommesse sui set:

Primo set vinto dall’ Italia : 1.28

: 1.28 Primo set vinto dagli USA : 3.20

: 3.20 Dopo due set, Italia in vantaggio: 1.78

in vantaggio: 1.78 Dopo due set, USA in vantaggio: 11.00

in vantaggio: 11.00 Pareggio dopo due set: 2.25

Per il risultato esatto, lo 0-3 per gli azzurri è quotato a 2.25, mentre l’1-3 si attesta a 2.95. Tutte le opzioni di vittoria per gli USA presentano quotazioni molto più elevate, a conferma del divario percepito tra le due selezioni.

Il confronto tra USA e Italia alla NOW Arena si prospetta come un banco di prova importante per la formazione di De Giorgi, che punta a riscattare la sconfitta olimpica e a rafforzare la propria posizione in classifica. Le quote attuali vedono nettamente favorita la squadra italiana, con valori che lasciano ben sperare i tifosi azzurri. Resta da vedere se la squadra saprà mantenere le aspettative e sfruttare a proprio favore il pronostico positivo.

