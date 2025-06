Pronostico US Open 2025 golf: statistiche e favoriti a Oakmont

Il golf internazionale si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’edizione numero 125 degli US Open, che si disputa dal 12 al 15 giugno sul prestigioso percorso dell’Oakmont Country Club di Pittsburgh, in Pennsylvania. Questo storico torneo, terzo major della stagione, richiama tutti i migliori giocatori del mondo e promette grande equilibrio e spettacolo sin dalle prime buche, grazie anche a un tracciato notoriamente impegnativo e selettivo.

Equilibrio e sorprese: le statistiche dei favoriti all’US Open 2025

Il Oakmont Country Club ospita per la decima volta nella storia gli US Open, un record assoluto per il golf statunitense. Il campo, par 70 di 7372 yard, si distingue per:

Un solo par 5 in tutto il percorso

Buche par 3 tutte sopra i 200 metri

Fairway stretti e rough alto

Green estremamente veloci

Gli addetti ai lavori prevedono uno score finale molto vicino al par, a testimonianza della difficoltà del tracciato e della grande competitività tra i partecipanti. Tutti i principali protagonisti del ranking mondiale sono presenti, rendendo l’esito particolarmente incerto.

Tra i favoriti spicca il numero uno mondiale Scottie Scheffler, a caccia del suo primo titolo all’US Open. Tuttavia, il rivale più pericoloso sembra essere Bryson DeChambeau, già vincitore di due delle ultime cinque edizioni (2020 e 2024). Le quote dei principali operatori confermano questa sfida di vertice: DeChambeau è proposto a 8.00 (Bet365, Eurobet, Lottomatica) e 9.00 (Netwin), Scheffler parte con quotazioni simili.

Da non sottovalutare la presenza del nordirlandese Rory McIlroy, vincitore del Masters ma reduce da un periodo di forma non eccezionale. La sua eventuale vittoria viene quotata tra 11.00 e 15.00 a seconda del bookmaker. Altri nomi da tenere d’occhio sono gli statunitensi Xander Schauffele (21.00) e Collin Morikawa (26.00), lo svedese Ludvig Aberg (23.00), l’inglese Tommy Fleetwood (31.00) e il giapponese Hideki Matsuyama (56.00). Una menzione anche per Keegan Bradley, capitano della squadra americana della prossima Ryder Cup, valutato a quota 67.00 dopo due ottimi piazzamenti stagionali nei major.

L’edizione 2025 degli US Open promette dunque grande incertezza e spettacolo, con un campo di partecipanti di altissimo livello e un percorso che metterà a dura prova anche i più esperti. Le quote delle scommesse fotografano un equilibrio tra i favoriti, ma non mancano outsider pronti a sorprendere.

