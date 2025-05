Pronostico Unieuro Forlì-RivieraBanca: statistiche e analisi

La semifinale playoff di pallacanestro tra Unieuro Forlì e RivieraBanca Rimini si preannuncia come uno degli eventi cestistici più attesi della stagione romagnola. La sfida, carica di ricordi storici ed emozioni, si svolge sul parquet del Flaminio di Rimini, luogo simbolo di molte battaglie sportive tra le due realtà. L’attenzione degli appassionati è massima, non solo per la rivalità territoriale, ma anche per il valore tecnico delle due formazioni che si giocano l’accesso alla finale.

RivieraBanca Rimini favorita: statistiche e roster in evidenza

La stagione ha sorriso finora a RivieraBanca Rimini, che arriva a questa semifinale con il vantaggio del fattore campo e con i favori del pronostico. I riminesi hanno dimostrato una certa solidità, specie nei match casalinghi, come testimoniano i precedenti stagionali: vittoria per 81-73 al Flaminio e 78-73 per Forlì al PalaGalassi. La squadra guidata da Sandro Dell’Agnello ha potuto contare su prestazioni di rilievo dei suoi due americani, Gerald Robinson (14 punti e 3 assist di media) e Justin Johnson (oltre 13 punti e quasi 9 rimbalzi a partita nei playoff), senza dimenticare la profondità del roster italiano con giocatori come Pierpaolo Marini, Giovanni Tomassini e Alessandro Grande. Sotto canestro, l’atletismo di Gora Camara (8 punti e 4 rimbalzi di media) e la presenza di Alessandro Simioni rappresentano valori aggiunti.

Gerald Robinson : 14 punti, 3 assist di media

: 14 punti, 3 assist di media Justin Johnson : 13+ punti, 9 rimbalzi di media

: 13+ punti, 9 rimbalzi di media Pierpaolo Marini : 11 punti, 15% da tre nei playoff

: 11 punti, 15% da tre nei playoff Giovanni Tomassini e Alessandro Grande: 8 punti di media a testa

La profondità della rosa permette a Rimini di alternare efficacemente i giocatori, sfruttando anche l’esperienza di Stefano Masciadri e le doti difensive di Simon Anumba. L’ultimo arrivo, Luca Conti, amplia ulteriormente le opzioni a disposizione di coach Dell’Agnello.

Per Unieuro Forlì, invece, la semifinale arriva dopo una stagione complessa, ma i romagnoli hanno mostrato carattere, come nella rimonta contro Cividale. Tuttavia, devono fare i conti con alcune assenze pesanti, come quella probabile di Toni Perkovic e Daniele Magro.

La sfida promette equilibrio e spettacolo, con la speranza che, come trent’anni fa, possa essere una giocata decisiva a cambiare le sorti della serie.

Il duello tra Unieuro e RivieraBanca rappresenta molto più di una semplice semifinale playoff. È una rivalità storica che si rinnova, con entrambe le squadre determinate a conquistare la finale. Rimini parte favorita grazie al fattore campo e a una maggiore profondità della rosa, ma Forlì ha già dimostrato di saper sorprendere in situazioni difficili. In assenza di quote ufficiali aggiornate, i precedenti stagionali suggeriscono un leggero vantaggio per i padroni di casa, ma la storia insegna che tutto può accadere.