Pronostico Udinese-Monza: statistiche, analisi e ultime quote

La Serie A volge al termine e la sfida tra Udinese e Monza si presenta come una delle partite dalla posta in palio minore ma non priva di spunti interessanti, soprattutto per gli appassionati di statistiche e pronostici. Al Bluenergy Stadium di Udine, i friulani cercano conferme dopo il recente successo, mentre i biancorossi tentano di evitare un record negativo che segnerebbe la loro stagione in modo indelebile. Entrambe le squadre affrontano la gara con motivazioni diverse, ma con la volontà di chiudere dignitosamente questo campionato.

Udinese favorita: statistiche e quote a confronto

La sfida tra Udinese e Monza offre numerosi spunti di analisi, sia dal punto di vista statistico che per chi segue il mondo delle scommesse sportive. Ecco alcuni dati e curiosità utili per comprendere meglio il match:

Monza è reduce da sei sconfitte consecutive e ha raccolto un solo punto nelle ultime nove partite.

è reduce da sei sconfitte consecutive e ha raccolto un solo punto nelle ultime nove partite. L’ultima vittoria brianzola risale a gennaio contro la Fiorentina .

. I friulani hanno appena interrotto una lunga astinenza dal successo vincendo 2-1 a Cagliari .

. Negli ultimi cinque precedenti tra le due squadre in Serie A , l’ Udinese non ha mai perso (due vittorie e tre pareggi).

, l’ non ha mai perso (due vittorie e tre pareggi). Il Monza rischia di chiudere la stagione con il record negativo di punti, superando la Salernitana dello scorso anno.

Squadra Punti Attuali Ultima Vittoria Sconfitte Consecutive Udinese Salva 2-1 vs Cagliari – Monza 15 2-1 vs Fiorentina 6

Dal punto di vista delle probabili formazioni, i friulani potrebbero puntare ancora su Lucca in avanti, mentre tra i biancorossi il duo Mota-Caprari resta la principale soluzione offensiva. Entrambe le squadre soffrono per numerosi infortuni, in particolare il Monza che ha poche alternative in attacco.

Le quote delle principali piattaforme danno ampiamente favorita l’Udinese: la vittoria dei friulani è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol”, che indica la possibilità che entrambe le squadre segnino, è invece proposto a 1.90. Negli ultimi cinque incroci, la previsione di almeno una rete da parte di entrambe le squadre si è spesso verificata.

In conclusione, Udinese e Monza si affrontano in una gara che, pur senza grandi motivazioni di classifica, mantiene interessanti risvolti statistici e offre spunti per chi segue le scommesse sportive. I friulani, ormai salvi, puntano a chiudere nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi, mentre i brianzoli cercano di evitare un primato negativo. Le quote favoriscono nettamente l’Udinese, ma il “Gol” rappresenta una soluzione plausibile visti i precedenti.

