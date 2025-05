Pronostico Trieste-Varese: statistiche, analisi e quote LBA

Le ultime settimane nel mondo del basket hanno regalato sfide emozionanti sia in Italia che oltreoceano, tra sorprese nei playoff NBA e duelli decisivi in LBA. In questo articolo analizziamo le statistiche, le condizioni delle squadre e i pronostici in vista degli incontri chiave, con particolare attenzione alla sfida tra Trieste e Varese in Serie A, oltre a un approfondimento sul momento magico dei Houston Rockets guidati dalle nuove “Twin Towers”.

Trieste favorita a Varese: statistiche e pronostico della sfida

La formazione di Trieste, allenata da coach Christian, arriva all’appuntamento contro Varese dopo una convincente vittoria esterna contro Cremona (101-81). I punti di forza emersi nelle ultime giornate sono:

Alta percentuale nel tiro da tre: Trieste è seconda in Serie A con il 38,6% dalla lunga distanza.

è seconda in Serie A con il 38,6% dalla lunga distanza. Momento di forma di Denzel Valentine: l’ala americana ha chiuso l’ultima partita con 24 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, risultando decisivo sia in attacco che in difesa.

Tuttavia, la squadra giuliana dovrà limitare le palle perse (14,3 a partita, peggior dato della lega) per confermare il sesto posto in classifica. Il match promette spettacolo anche per il duello tra le guardie statunitensi, Valentine e Hands, elemento chiave per l’esito finale. Dal punto di vista storico, Varese conduce nei precedenti con 7 vittorie su 11, ma arriva da una pesante sconfitta contro la Virtus Bologna e occupa il dodicesimo posto in graduatoria.

Per quanto riguarda la rosa, Trieste si presenta al completo, senza infortuni da segnalare. La partita è in programma domenica 4 maggio alle ore 18:15 e sarà trasmessa su DAZN. Le quote vedono Trieste leggermente favorita per la conquista dei due punti, anche in virtù delle recenti prestazioni e della solidità del collettivo.

In conclusione, il confronto tra Trieste e Varese si annuncia equilibrato, ma le statistiche e la forma degli uomini di coach Christian suggeriscono un pronostico favorevole agli ospiti. Da monitorare il rendimento di Valentine e il duello con Hands, che potrebbe spostare gli equilibri. Le quote attuali premiano leggermente Trieste, che punta a consolidare il sesto posto.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!