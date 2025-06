Il Tour de France 2024 si avvicina e l’attenzione degli appassionati di ciclismo si concentra sulle condizioni fisiche dei grandi protagonisti. Quest’anno, la Visma | Lease a Bike si presenta con diverse incognite, soprattutto relative a Jonas Vingegaard e Wout van Aert, atleti reduci da seri infortuni. Le aspettative sul loro rendimento sono alte, ma i dubbi sulla loro forma fisica e mentale sono altrettanto rilevanti. In questo scenario, anche le analisi dei pronostici e delle statistiche assumono un ruolo centrale nell’avvicinamento all’evento.

Statistiche e incertezze: il punto su Vingegaard e Visma

La principale notizia alla vigilia del Tour de France riguarda proprio la condizione di Vingegaard, reduce da un grave incidente durante il Giro dei Paesi Baschi e da due settimane di ospedale. Il danese non prende parte a una gara ufficiale da allora, e nemmeno i compagni di squadra, tra cui Tiesj Benoot, si sbilanciano sulle sue possibilità di salire sul podio:

Il team non ha certezze sulle condizioni di Vingegaard , nemmeno dopo il ritiro in altura a Tignes .

, nemmeno dopo il ritiro in altura a . Benoot ha dichiarato che nessuno nella Visma | Lease a Bike scommetterebbe soldi su un podio del danese, pur sperandoci vivamente.

ha dichiarato che nessuno nella scommetterebbe soldi su un podio del danese, pur sperandoci vivamente. La valutazione della forma di Vingegaard sarà possibile solo dopo il primo fine settimana di corsa.

sarà possibile solo dopo il primo fine settimana di corsa. Anche Van Aert, tornato recentemente alle gare, non sembra ancora al top della forma.

Non mancano però le alternative in casa Visma: secondo Benoot, Matteo Jorgenson si è dimostrato in ottima crescita dopo il Delfinato, anche se confrontarsi con un avversario come Tadej Pogacar appare molto arduo, vista la sua recente vittoria al Giro d’Italia e lo stato di forma quasi impeccabile della UAE.

A livello di pronostici, la UAE parte nettamente favorita per la vittoria finale, mentre la situazione di Visma | Lease a Bike resta avvolta nell’incertezza, specie per quanto riguarda il rendimento nelle tappe di montagna e la lotta per il podio.

Alla luce delle importanti incertezze che circondano la Visma | Lease a Bike, il focus degli addetti ai lavori e degli appassionati resta tutto sulla tenuta fisica e mentale di Vingegaard e sulla possibile sorpresa rappresentata da Jorgenson. Le quote, al momento, vedono la UAE nettamente avanti nei pronostici, mentre la formazione olandese viene considerata una possibile outsider, soprattutto se i propri leader dovessero rispondere bene ai primi test di gara. Seguici per tutte le analisi e gli aggiornamenti sul Tour de France e sulle principali quote delle scommesse: resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite.