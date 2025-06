Pronostico Tour de France 2025: statistiche, favoriti e outsider

Il Tour de France 2025 si avvicina e gli appassionati di ciclismo sono pronti a seguire una delle competizioni più prestigiose e incerte dell’anno. Dal 5 al 27 luglio, la Grande Boucle promette emozioni con un percorso variegato che metterà a dura prova i migliori ciclisti del mondo. Quest’anno, l’attenzione degli esperti e degli scommettitori si concentra su alcuni nomi noti, ma non mancano outsider pronti a sorprendere. Analizziamo insieme favoriti, statistiche e possibili colpi di scena in questa attesissima edizione.

Statistiche e aspettative sui favoriti del Tour de France 2025

L’edizione 2025 del Tour de France presenta un tracciato composto da:

7 tappe per velocisti

6 tappe vallonate

6 tappe di alta montagna

2 tappe a cronometro

Questa suddivisione favorisce ciclisti completi, capaci di eccellere sia nelle salite che nelle prove contro il tempo. Tadej Pogačar, campione in carica e vincitore del 2024 con ben sei successi di tappa, parte ancora una volta come principale candidato alla maglia gialla. Alle sue spalle, lo storico rivale Jonas Vingegaard, già vincitore in passato ma reduce da un infortunio alla Parigi-Nizza, rappresenta l’alternativa più accreditata, soprattutto sulle salite iconiche come il Col de la Loze e il Mont Ventoux.

Tra gli outsider più osservati spiccano Remco Evenepoel, terzo nel 2024 ma condizionato da una lunga assenza per infortunio, e Primož Roglič, veterano con grandi ambizioni e qualità nelle corse a tappe. Meritano attenzione anche giovani in crescita come Matteo Jorgenson, due volte vincitore della Parigi-Nizza, e João Almeida, capace di imporsi in salita proprio su Vingegaard nell’ultima stagione. L’italiano Antonio Tiberi rappresenta una scommessa interessante, pronto a sfruttare ogni occasione per mettersi in mostra.

Il Tour de France 2025 si preannuncia come una sfida aperta, anche se sulla carta Pogačar sembra avere qualcosa in più rispetto agli avversari. Tuttavia, il ciclismo insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e nomi come Ciccone e lo stesso Tiberi potrebbero ribaltare i pronostici nelle tappe più dure. Le quote attualmente premiano lo sloveno, seguito da Vingegaard e Evenepoel, mentre Roglič e Jorgenson sono proposti come possibili outsider per il podio finale.

In conclusione, il Tour de France 2025 promette spettacolo ed equilibrio tra grandi favoriti e possibili sorprese. Le principali agenzie di scommesse vedono Pogačar favorito, ma le quote su Vingegaard, Evenepoel e Roglič restano appetibili per chi crede nel colpo di scena. Segui le nostre analisi esclusive per scoprire come evolveranno i pronostici e per non perdere nessuna novità sulle prossime tappe!