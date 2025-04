Pronostico Tottenham-Bodo Glimt: statistiche e analisi semifinale

La semifinale di Europa League tra Tottenham e Bodo Glimt rappresenta una delle sorprese più intriganti della stagione calcistica europea. Se da una parte i londinesi cercano riscatto dopo un’annata difficile, dall’altra i norvegesi hanno sovvertito ogni pronostico, guadagnandosi un posto tra le migliori quattro del torneo. La sfida d’andata, in programma al Tottenham Hotspur Stadium, promette spettacolo e tensione, con entrambe le squadre determinate a raggiungere la finale di Bilbao e dare un senso nuovo alla propria stagione.

Statistiche e percorso del sorprendente Bodo Glimt

Il Bodo Glimt ha scritto una delle pagine più sorprendenti di questa edizione della Europa League. Partiti come outsider, i norvegesi hanno saputo eliminare avversari di prestigio, tra cui la Lazio, battuta ai calci di rigore in un match dalle mille emozioni. Il percorso del Bodo Glimt è stato caratterizzato da:

Grande solidità difensiva e capacità di soffrire nei momenti decisivi

Un attacco guidato dall’ex Milan Hauge , protagonista anche nella sfida contro i biancocelesti

, protagonista anche nella sfida contro i biancocelesti Una squadra compatta, con il centrocampo orchestrato da Berg e la spinta sulle fasce di Blomberg e Hogh

Nonostante le assenze pesanti, come quella di Helmersen, i norvegesi hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli, mettendo in difficoltà anche squadre blasonate.

La pressione, invece, è tutta sulle spalle del Tottenham. Gli uomini di Postecoglou sono chiamati a una prova di carattere davanti al proprio pubblico, dopo una stagione al di sotto delle aspettative. La leadership di Son e la presenza di giocatori come Solanke e Brennan Johnson saranno determinanti per indirizzare la qualificazione. Nel turno precedente, gli Spurs hanno superato di misura l’Eintracht Francoforte grazie a un rigore decisivo.

Le probabili formazioni vedono entrambe le squadre schierate con il 4-3-3, puntando su un gioco offensivo e dinamico. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming tramite l’app Sky Go, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni istante di questa sfida affascinante.

In sintesi, Tottenham e Bodo Glimt si giocano una fetta importante di stagione in una semifinale che si preannuncia incerta e combattuta. Le quote vedono leggermente favoriti i padroni di casa, ma il percorso del Bodo Glimt dimostra che nulla è impossibile. Segui tutte le nostre analisi e scopri se la sorpresa norvegese continuerà a stupire o se gli Spurs riusciranno a imporsi tra le mura amiche!