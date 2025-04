Pronostico Torino-Udinese: tutte le statistiche e le quote chiave

La sfida tra Torino e Udinese, valida per il recupero della trentatreesima giornata di Serie A 2024/25, rappresenta un appuntamento che, pur privo di importanti risvolti per la classifica, mantiene vivo l’interesse degli appassionati di calcio e degli analisti. Entrambe le squadre hanno ormai raggiunto la soglia della salvezza e si apprestano a onorare il campionato con le ultime prestazioni stagionali, offrendo spunti interessanti sia dal punto di vista tecnico che statistico.

Statistiche recenti e stato di forma delle due squadre

Analizzando il percorso delle due squadre nelle ultime settimane, emergono differenze significative:

Torino è reduce da una sconfitta di misura contro il Como , ma nelle ultime sei partite ha registrato ben cinque “Under 2.5”, segnale di una solidità difensiva e di un approccio tattico prudente.

è reduce da una sconfitta di misura contro il , ma nelle ultime sei partite ha registrato ben cinque “Under 2.5”, segnale di una solidità difensiva e di un approccio tattico prudente. Udinese attraversa invece un periodo particolarmente complesso: la formazione di Runjaic non vince dal 1° marzo e arriva da quattro sconfitte consecutive. L’ultimo successo risale all’1-0 ottenuto contro il Parma.

Squadra Ultime 6 gare Vittorie Under 2.5 Torino 5 Under 2.5 2 5 Udinese 4 sconfitte 0 3

Per quanto riguarda le formazioni, Vanoli recupera Ricci ma deve rinunciare a Lazaro e Coco (squalificati), mentre sono da valutare le condizioni di Vlasic. In avanti, il tecnico granata potrebbe schierare Adams supportato da Karamoh, Gineitis ed Elmas. Dall’altra parte, l’Udinese è priva del suo attacco titolare, con Lucca e Thauvin indisponibili e Davis non al meglio. Spazio dunque alla coppia offensiva Atta-Bravo.

La partita sarà diretta dall’arbitro Collu con la collaborazione degli assistenti Scatragli e Bianchini, mentre il VAR sarà affidato a Gariglio e Mazzoleni. Il match avrà luogo allo Stadio Olimpico – Grande Torino e sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky Sport, oltre che in streaming su Now e Sky Go.

Dal punto di vista delle quote, i bookmaker vedono favoriti i granata: la vittoria del Torino è quotata a 2.40, il successo friulano a 3.50, mentre il pareggio paga 2.90. L’Under 2.5 è la giocata più gettonata, offerta a 1.58.

In conclusione, il recupero tra Torino e Udinese si presenta come una gara dal pronostico favorevole ai padroni di casa, complice il momento difficile attraversato dagli ospiti e la maggiore solidità dei granata. Le quote suggeriscono un match con poche reti, tendenza confermata dalle statistiche delle ultime partite.

