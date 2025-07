Pronostico Torino-Cremonese: statistiche e analisi amichevole

La fase di preparazione estiva offre spesso spunti interessanti per valutare lo stato di forma delle squadre in vista della nuova stagione. L’amichevole tra Torino e Cremonese, in programma il 26 luglio 2025 a Prad am Stilfserjoch (Bolzano), rappresenta un test importante sia per i granata, alle prese con una nuova gestione tecnica, sia per i grigiorossi, freschi di promozione in Serie A. Un confronto che, oltre al valore tecnico, fornisce interessanti spunti statistici e pronostici per gli appassionati di calcio e scommesse.

Statistiche recenti: equilibrio nei precedenti e trend offensivi

L’analisi dei dati più recenti mette in luce alcune tendenze significative:

Torino ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 10 gare ufficiali, con 5 sconfitte e appena 5 gol segnati.

ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 10 gare ufficiali, con 5 sconfitte e appena 5 gol segnati. L’esordio stagionale con il nuovo tecnico Baroni si è chiuso con un 1-1 contro l’ Ingolstadt .

si è chiuso con un 1-1 contro l’ . La Cremonese arriva da una striscia positiva: 4 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte nelle ultime 10 partite, mettendo a segno 19 reti.

arriva da una striscia positiva: 4 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte nelle ultime 10 partite, mettendo a segno 19 reti. Precedenti tra le due squadre: 3 pareggi, 2 vittorie Torino, 1 vittoria Cremonese negli ultimi scontri; i granata non vincono in casa contro i grigiorossi da 4 partite.

La squadra allenata da Nikola ha dimostrato solidità e capacità di andare in gol, ma resta vulnerabile fuori casa. Il Torino, invece, sembra ancora alla ricerca della migliore condizione, soprattutto dal punto di vista offensivo. Le statistiche suggeriscono una partita equilibrata e con diversi cambiamenti di fronte, tipica di questa fase pre-campionato, dove le strategie e le rotazioni possono incidere notevolmente sull’andamento.

Esito Probabilità Vittoria Torino 34% Pareggio 40% Vittoria Cremonese 26% Over 2.5 61% Goal (entrambe segnano) 65%

L’esito più probabile per il risultato esatto è l’1-1, con una possibilità stimata al 9%.

In conclusione, Torino–Cremonese si preannuncia come un test probante per entrambe le formazioni, con attenzione particolare alle condizioni fisiche e ai primi assetti tattici proposti da Baroni e Nikola. Le quote vedono favorito il pareggio (40%), seguito dalla vittoria granata (34%) e da quella ospite (26%). L’opzione “Goal” (entrambe a segno) appare la più gettonata dagli analisti, con una probabilità del 65%.

