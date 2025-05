Pronostico Tinet Prata-Brescia: statistiche e finale Coppa Italia

La Coppa Italia Serie A2 di volley maschile si prepara a vivere un appuntamento storico, con la Tinet Prata pronta a giocarsi la finale contro Brescia sabato 10 maggio. La squadra friulana, guidata da coach Di Pietro, ha raggiunto questo traguardo dopo una stagione esaltante e una rimonta mozzafiato in semifinale. L’evento promette spettacolo e tensione, con entrambe le formazioni desiderose di scrivere una nuova pagina nella storia delle rispettive società.

Statistiche e percorso stagionale della Tinet Prata

La Tinet Prata arriva alla finale forte di una stagione quasi impeccabile. Ecco alcuni dati significativi sul percorso della formazione friulana:

Prima finale di Coppa Italia Serie A2 raggiunta nella storia del club

Sola una sconfitta significativa: lo 0-3 in gara 3 di semifinale playoff contro Cuneo

Vittorie decisive nei quarti (3-0 su Siena ) e in semifinale (3-2 su Aversa )

) e in semifinale (3-2 su ) Squadra caratterizzata da resilienza e capacità di reagire alle difficoltà

Il percorso si è quindi distinto non solo per i risultati, ma anche per la forza mentale dimostrata, soprattutto dopo la sconfitta nella corsa promozione, seguita da una pronta riscossa in Coppa Italia.

La notizia principale è la storica qualificazione della Tinet Prata alla finale di Coppa Italia Serie A2, che si disputerà tra le mura amiche del Pala Prata. La vittoria in semifinale contro Aversa, maturata solo al tie-break, ha permesso ai gialloblu di scrivere una delle pagine più importanti della loro storia sportiva. Nonostante la delusione per la mancata promozione in Serie A1, complice la sconfitta contro Cuneo nei playoff, la squadra ha saputo ritrovare compattezza e determinazione, eliminando prima Siena e poi Aversa in una sfida emozionante. La finale vedrà la Tinet Prata affrontare Brescia, formazione che ha a sua volta eliminato Cantù nella seconda semifinale. Entrambe le squadre hanno chiuso la regular season ai primi due posti, confermandosi le realtà più solide della stagione. Il match si preannuncia combattuto: da un lato la spinta euforica del pubblico friulano, dall’altro l’esperienza e il talento di una Brescia determinata a conquistare il trofeo. L’attesa è alta anche tra gli appassionati di scommesse sportive, che guardano con interesse alle quote in continuo aggiornamento per una sfida così incerta.

In conclusione, la finale di Coppa Italia Serie A2 tra Tinet Prata e Brescia rappresenta un evento imperdibile per gli amanti del volley e delle grandi sfide. Le quote attuali rispecchiano l’equilibrio tra le due formazioni, rendendo il pronostico apertissimo. Non resta che attendere il fischio d’inizio per vedere chi scriverà la storia e alzerà il trofeo al cielo.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!