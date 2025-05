Pronostico Tinet Prata-Aversa: statistiche e analisi Coppa Italia

La Tinet Prata si prepara a vivere un momento storico: la sua prima semifinale nella Del Monte Coppa Italia di A2. L’avversaria di questa sfida unica sarà la Green Evolution Aversa, squadra già affrontata in altre occasioni ma mai in una semifinale secca così importante. L’incontro, in programma al PalaPrata, promette emozioni e un grande spettacolo per tutti gli appassionati di volley e sport.

Statistiche e precedenti favoriscono la Tinet Prata

La semifinale tra Tinet Prata e Green Evolution Aversa si presenta come una sfida dal sapore particolare, non solo per il prestigio della posta in palio ma anche per i numeri che accompagnano le due formazioni. Di seguito alcuni dati salienti:

Sei precedenti tra le due squadre, tutti a favore di Prata .

tra le due squadre, tutti a favore di . In regular season, Prata ha vinto in casa 3-1 e si è imposta al ritorno al tie-break dopo una gara combattuta.

ha vinto in casa 3-1 e si è imposta al ritorno al tie-break dopo una gara combattuta. L’ultima vittoria della Tinet è arrivata con un netto 3-0 contro Emma Villas Siena in Coppa.

è arrivata con un netto 3-0 contro in Coppa. Anche Green Evolution Aversa ha superato i quarti con un secco 3-0 su Banca Macerata Fisiomed.

Tra le curiosità statistiche:

Simone Scopelliti giocherà la sua gara numero 300 in Serie A.

giocherà la sua gara numero 300 in Serie A. Gordan Lyutskanov è vicino ai 1300 punti in Italia.

è vicino ai 1300 punti in Italia. Bruno Canuto è a soli 13 attacchi vincenti dalla quota 1000.

è a soli 13 attacchi vincenti dalla quota 1000. La sfida vede in campo i due bomber più prolifici della A2: Matheus Motzo per Aversa e Kristian Gamba per Prata.

La partita, affidata agli arbitri Stefano Nava e Stefano Chiriatti, si disputerà alle 17.30 e sarà trasmessa in streaming su Volleyball World.

Il confronto tra Tinet Prata e Green Evolution Aversa promette grande equilibrio, ma le statistiche sorridono ai padroni di casa. Il vantaggio di giocare tra le mura amiche e l’entusiasmo per il traguardo raggiunto potrebbero essere elementi decisivi. Da un lato, la solidità della formazione friulana, dall’altro la determinazione dei campani, pronti a sovvertire il pronostico. Sotto i riflettori ci saranno anche le prestazioni individuali: Scopelliti, Lyutskanov, Canuto, Motzo e Gamba sono attesi protagonisti. Le quote delle scommesse, se disponibili, tendono a favorire leggermente la Tinet Prata, forte del fattore campo e dello storico positivo nei confronti diretti.

La semifinale della Del Monte Coppa Italia di A2 tra Tinet Prata e Green Evolution Aversa rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di volley. I numeri e i precedenti suggeriscono un vantaggio per la squadra friulana, ma l’imprevedibilità di una sfida secca lascia tutto aperto.

Segui i nostri approfondimenti per non perdere aggiornamenti, analisi e tutte le statistiche sulle gare più importanti del volley italiano!