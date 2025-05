Pronostico SVNS 2025 Los Angeles: statistiche e favoriti

Il torneo di Los Angeles rappresenta il momento culminante della stagione internazionale di rugby a sette, con l’atto finale del circuito SVNS 2025. In questo weekend, le migliori nazionali maschili e femminili si sfideranno negli Stati Uniti per il titolo mondiale, mentre altre squadre cercheranno la conferma o la promozione per la prossima edizione. L’evento si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.

Argentina, Francia e Sudafrica: protagoniste e statistiche del torneo

Il torneo di Los Angeles vede protagoniste le otto migliori nazionali classificate al termine della regular season, conclusa poche settimane fa a Singapore. Tra queste spiccano:

Argentina : ha dominato la stagione, confermandosi tra le favorite assolute per il titolo.

: ha dominato la stagione, confermandosi tra le favorite assolute per il titolo. Sudafrica : alterna grandi prestazioni (un oro e un argento) a risultati meno convincenti negli ultimi appuntamenti.

: alterna grandi prestazioni (un oro e un argento) a risultati meno convincenti negli ultimi appuntamenti. Francia : campione in carica, ma questa volta senza la stella Dupont , e reduce da una stagione irregolare.

: campione in carica, ma questa volta senza la stella , e reduce da una stagione irregolare. Australia , Nuova Zelanda e Gran Bretagna : tutte hanno vissuto una stagione in chiaroscuro, senza riuscire a salire sul podio.

, e : tutte hanno vissuto una stagione in chiaroscuro, senza riuscire a salire sul podio. Spagna: autentica rivelazione, capace di scalare la classifica e sorprendere gli addetti ai lavori.

In campo femminile, il pronostico sembra orientato verso le due grandi rivali:

Black Ferns ( Nuova Zelanda ): favorite per esperienza e risultati.

( ): favorite per esperienza e risultati. Australia : principale antagonista delle neozelandesi.

: principale antagonista delle neozelandesi. Francia e Canada: outsider più accreditate, spesso presenti sul terzo gradino del podio.

Le altre nazionali, come Giappone, Fiji, Stati Uniti e Gran Bretagna, partono con meno chance ma potrebbero sorprendere.

Il format prevede due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno: le prime due di ogni Pool accederanno alle semifinali, mentre le vincenti si contenderanno il titolo nella finalissima.

Pool A (Uomini) Pool B (Uomini) Pool A (Donne) Pool B (Donne) Argentina

Sudafrica

Francia

Gran Bretagna Fiji

Spagna

Australia

Nuova Zelanda Nuova Zelanda

Canada

Giappone

Gran Bretagna Australia

Francia

Stati Uniti

Fiji

Parallelamente, si disputeranno anche i playout per determinare le squadre che accederanno al circuito mondiale del prossimo anno, coinvolgendo nazionali provenienti dalla divisione Challenger e le ultime classificate della stagione regolare.

In conclusione, il torneo di Los Angeles offrirà un weekend di grande rugby e spettacolo, con le principali favorite che cercheranno di confermare i pronostici ma senza sottovalutare possibili sorprese da parte di outsider come Spagna o Canada. Le quote vedono in vantaggio Argentina e Nuova Zelanda tra gli uomini, mentre tra le donne il duello sarà tra Black Ferns e Australia. Segui tutti gli ultimi aggiornamenti e le analisi dettagliate sulle competizioni più emozionanti nella nostra sezione dedicata!