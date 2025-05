Pronostico Spal-Milan U23: statistiche, analisi e quote playout

Il clima si fa rovente allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, dove si giocherà il ritorno dei playout di Serie C tra Spal e Milan Under 23. La stagione travagliata di entrambe le squadre si decide in questa gara ad altissima tensione, con i padroni di casa chiamati a difendere la categoria dopo aver rischiato la retrocessione diretta, e la formazione rossonera intenzionata a confermare la bontà del proprio progetto tecnico. Un match che promette emozioni e che mette in palio molto più della semplice permanenza tra i professionisti.

Statistiche e risultati recenti: Spal chiamata all’impresa al Mazza

La situazione della Spal è particolarmente delicata: gli estensi hanno totalizzato solo 4 vittorie casalinghe in stagione e la loro difesa, la terza peggiore del campionato, ha spesso mostrato limiti evidenti. Nelle ultime 5 partite la Spal ha collezionato:

1 vittoria

3 pareggi

1 sconfitta

con una media di 1 gol segnato e 0,6 subiti a gara. Il finale di stagione, caratterizzato da una serie positiva, aveva fatto sperare in una salvezza più tranquilla, ma la sconfitta dell’andata (0-1) ha riportato i biancoazzurri con i piedi per terra. L’ultima vittoria tra le mura amiche è ormai un ricordo e solo un successo contro il Milan Under 23 potrà evitare la retrocessione nei dilettanti, un incubo già vissuto in passato.

Dall’altra parte, il Milan Under 23 si presenta a Ferrara forte di tre successi stagionali su tre contro la Spal, compreso il match di andata. I rossoneri, guidati da M. Oddo, arrivano da una striscia positiva di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite, segnando 7 gol (media 1,4) e subendone 5 (media 1,0). Tuttavia, le trasferte sono un punto debole: solo 15 punti raccolti e ben 10 sconfitte lontano da casa. La pressione è comunque tutta sugli estensi, che devono invertire una tendenza negativa nei precedenti stagionali.

Squadra Ultime 5 partite Gol segnati Gol subiti Spal 1V 3X 1P 5 (1,0/gara) 3 (0,6/gara) Milan U23 3V 1X 1P 7 (1,4/gara) 5 (1,0/gara)

Le quote danno la Spal leggermente favorita (2.10), con il segno X a 3.30 e il Milan U23 a 3.50. Interessante la quota dell’over 2.5 (2.20), vista la posta in palio e il carattere potenzialmente aperto della sfida.

Il match di ritorno al Paolo Mazza promette grande agonismo e tensione. La Spal è chiamata ad una prestazione di orgoglio per evitare la retrocessione, mentre il Milan Under 23 vuole confermare la superiorità dimostrata nei precedenti stagionali salvando il proprio progetto tecnico. Le quote suggeriscono equilibrio, con un leggero vantaggio per i padroni di casa e la possibilità concreta che la partita si apra a più di due gol. Segui tutte le nostre analisi per restare sempre aggiornato sulle statistiche e le previsioni delle sfide decisive della Serie C!