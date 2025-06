Pronostico Spagna-Francia: statistiche, quote e assenze chiave

Le semifinali della Nations League 2024-25 propongono una sfida di altissimo livello con il confronto tra Spagna e Francia. Questo incontro, programmato per giovedì alle 21:00, rappresenta non solo una classica del calcio europeo ma anche una rivincita attesa da entrambe le nazionali, reduci da precedenti recenti ricchi di emozioni e colpi di scena. Gli appassionati di calcio e di pronostici attendono con interesse questo match che promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo minuto.

Statistiche e assenze pesanti nella difesa della Francia

Il match tra Spagna e Francia si carica di significato anche per le statistiche recenti e la situazione degli organici. Nelle ultime occasioni in cui le due squadre si sono affrontate:

L’ultimo precedente risale alla semifinale di Euro 2024 , dove la Spagna ha vinto per 2-1 in rimonta.

, dove la ha vinto per 2-1 in rimonta. Nella Nations League 2021, la Francia si è imposta sugli spagnoli per 2-1 nella finale di San Siro.

Le statistiche evidenziano come i confronti diretti siano sempre stati equilibrati e ricchi di capovolgimenti di fronte. Per la Francia, pesano le assenze in difesa, con giocatori chiave come Koundé, Upamecano e Saliba indisponibili, cui si aggiunge anche quella di Camavinga. In attacco, il commissario tecnico Deschamps si affida ai campioni d’Europa Dembélé e Doué, protagonisti nella recente finale di Champions League.

La notizia principale riguarda la situazione degli uomini a disposizione e la voglia di rivincita che caratterizza entrambe le selezioni. La Spagna, guidata dal commissario tecnico Luis De La Fuente, può contare sul ritorno di Isco, autore di una stagione brillante con il Betis, e su Nico Williams, seppur non al meglio della condizione. Mancano però pedine importanti come Ferran Torres e Rodri. Dal canto suo, la Francia arriva a questa semifinale dopo un percorso sofferto: nel girone ha superato l’Italia solo all’ultima giornata, e nei quarti ha avuto bisogno dei calci di rigore per eliminare la Croazia dopo una sconfitta per 2-0 all’andata a Zagabria. Nonostante un organico ricco di talento, la squadra di Deschamps ha mostrato qualche difficoltà sul piano dell’organizzazione e della continuità di gioco, elementi che la Spagna potrebbe sfruttare a suo vantaggio. Le quote principali per la vittoria vedono un sostanziale equilibrio tra le due contendenti, con le agenzie come Goldbet e Lottomatica che offrono quote simili, mentre su Snai la quota per la vittoria della Francia si attesta a 3.10.

La semifinale tra Spagna e Francia si presenta quindi come una delle partite più attese del panorama calcistico europeo, con tanti elementi tecnici e tattici da seguire con attenzione. Le assenze soprattutto in difesa potrebbero influenzare la solidità della Francia, mentre la Spagna proverà a sfruttare la maggiore organizzazione di gioco. Per chi segue le scommesse, le quote mostrano grande equilibrio e offrono spunti interessanti per gli appassionati. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!