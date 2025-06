Pronostico Sonego-Humbert e Bellucci: statistiche e analisi ATP

L’ATP 250 di Eastbourne entra nel vivo con gli ottavi di finale che vedono protagonisti alcuni dei migliori tennisti del circuito, tra cui gli italiani Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. In attesa di Wimbledon, il torneo inglese offre importanti spunti per gli appassionati e per chi segue da vicino statistiche, risultati e possibili sviluppi delle scommesse sportive.

Statistica chiave: equilibrio nei precedenti tra Sonego e Humbert

La notizia principale della giornata riguarda la sfida tra Sonego e Ugo Humbert, valida per gli ottavi di finale. Si tratta dell’ottavo confronto tra i due giocatori, ma il primo che si disputa sull’erba, superficie che può determinare nuovi equilibri. Attualmente, il bilancio dei precedenti vede il francese avanti 4-3, con l’ultimo successo ottenuto a Marsiglia nel febbraio scorso. Tuttavia, l’italiano arriva da una convincente vittoria contro Fabian Marozsan (6-2, 6-4) e da prestazioni incoraggianti sull’erba, come quella contro Jan-Lennard Struff ad Halle. Humbert, invece, esordisce direttamente agli ottavi grazie al bye come quarta testa di serie, ma non è nuovo all’erba, avendo già partecipato a S-Hertogenbosch.

Sonego è quotato vincente a 2.35

è quotato vincente a 2.35 Humbert parte favorito a 1.57

parte favorito a 1.57 Primo confronto tra i due su questa superficie

Il vincente affronterà chi passerà tra Bellucci e Billy Harris

L’altro incontro di rilievo è proprio quello tra Bellucci e Harris. L’italiano, dopo nove sconfitte consecutive, ha ritrovato fiducia superando le qualificazioni e battendo Quentin Halys al debutto nel main draw. Le quote vedono Bellucci leggermente favorito a 1.53, mentre la vittoria del britannico è proposta a 2.45. Anche in questo caso, i precedenti sorridono a Harris (2-1), ma la partita si preannuncia aperta e combattuta. Nel programma odierno, spazio anche all’americano Taylor Fritz, fresco vincitore a Stoccarda, che affronta Joao Fonseca, con i favori del pronostico.

In conclusione, la giornata agli ottavi di Eastbourne si prospetta ricca di equilibrio e spettacolo. Occhi puntati su Sonego e Bellucci, entrambi chiamati a sfide delicate dove le statistiche e le quote suggeriscono confronti aperti ma con leggere preferenze per Humbert (1.57) e Bellucci (1.53). Gli amanti delle scommesse possono dunque aspettarsi esiti tutt’altro che scontati.

Scopri tutte le analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!