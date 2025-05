Pronostico Solbiatese-Base 96: statistiche e analisi Eccellenza

La stagione di Eccellenza lombarda arriva al suo ultimo, decisivo capitolo. Il campionato vede ancora aperte le sorti per la promozione in Serie D e la salvezza di alcune formazioni storiche. Protagoniste di questa giornata sono compagini come Pavia, Solbiatese, Caronnese e, sul fronte salvezza, Legnano e Ispra. L’attesa è alta per scoprire chi riuscirà a centrare i rispettivi obiettivi tra pronostici, statistiche e sfide decisive.

Solbiatese: statistiche e speranze per la promozione

L’ultima giornata del campionato di Eccellenza si preannuncia ricca di emozioni, soprattutto per la lotta al vertice che coinvolge Pavia, Solbiatese e Caronnese. Esaminiamo alcune delle statistiche principali di questa volata finale:

Pavia guida la classifica con 1 punto di vantaggio su Solbiatese e 2 su Caronnese.

Solbiatese cerca il tredicesimo risultato utile consecutivo: una striscia che testimonia la solidità della squadra nelle ultime settimane.

Entrambe, Pavia e Solbiatese, puntano alla ventiduesima vittoria stagionale.

Per la Caronnese il compito sarà battere la sorprendente Rhodense di Roberto Gatti.

Le quote e i pronostici della vigilia danno favorita la capolista Pavia, impegnata in trasferta contro la Lentatese, ma la Solbiatese non vuole lasciare nulla d’intentato sul campo della Base 96 di Seveso.

Il cuore della notizia riguarda proprio la corsa alla promozione e quella alla salvezza. Per la Solbiatese, la sfida contro la Base 96 Seveso rappresenta l’ultima occasione per mantenere viva la speranza di un salto in Serie D. Un successo garantirebbe almeno il secondo posto e l’accesso diretto alla finale playoff del girone, evitando così la semifinale. La Caronnese, dal canto suo, deve vedersela con la Rhodense, squadra neopromossa e temibile, allenata dall’ex Roberto Gatti. Per entrambe, la vittoria è d’obbligo per non avere rimpianti, visto che il Pavia parte favorito sul campo della già salva Lentatese.

Anche la lotta per la salvezza accende i riflettori: il Legnano affronta in trasferta la Robbio, mentre l’Ispra ospita la Sestese in un derby che può valere la permanenza nella categoria. Gli uomini di Ulisse Raza vogliono confermare il buon percorso di questa stagione storica, mentre il Legnano, risalito grazie a Gianluca Porro, sogna di festeggiare davanti ai propri tifosi. Da segnalare anche la buona gestione della Vergiatese e il rendimento del Saronno sotto la guida di Fabio Tibaldo.

Con la stagione ormai agli sgoccioli, la tensione si taglia con il coltello tra le squadre in cerca di promozione e quelle impegnate a salvarsi. I pronostici sorridono al Pavia, ma attenzione alle sorprese dell’ultima giornata, con la Solbiatese pronta a sfruttare qualunque passo falso. Per quanto riguarda le quote, il Pavia parte favorito, mentre Solbiatese e Caronnese inseguono con ambizioni intatte. Segui i nostri aggiornamenti per non perdere nessuna analisi delle ultime giornate e restare sempre informato sulle statistiche decisive del campionato di Eccellenza!

