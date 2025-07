Pronostico Slovan Bratislava-Zrinjski: statistiche e analisi

Slovan Bratislava e Zrinjski Mostar si preparano a sfidarsi nell’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26, in programma martedì alle 20:15. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano di accedere alla fase a gironi della più prestigiosa competizione europea per club. L’incontro si preannuncia interessante sia dal punto di vista sportivo che per gli appassionati di statistiche e pronostici.

Lo Slovan Bratislava in cerca di riscatto dopo la scorsa stagione europea

Lo scorso anno, il Slovan Bratislava ha raggiunto un risultato storico superando i preliminari di Champions League e conquistando l’accesso alla fase a gironi, un traguardo fondamentale soprattutto per il bilancio del club slovacco. Tuttavia, la stagione europea è stata molto complicata: la squadra guidata da Vladimir Weiss non è riuscita a ottenere nemmeno un punto nelle otto gare disputate, registrando il secondo peggior rendimento dopo lo Young Boys svizzero. Per riscattarsi, il Slovan dovrà ora affrontare diversi turni di qualificazione, partendo proprio dalla sfida contro i campioni di Bosnia.

Nelle amichevoli estive lo Slovan non ha brillato, rimediando tre sconfitte contro Cluj , Wisla Cracovia e Midtjylland .

non ha brillato, rimediando tre sconfitte contro , e . Nonostante ciò, le quote dei bookmaker indicano la squadra slovacca come favorita.

Lo Zrinjski Mostar, dal canto suo, si presenta ai preliminari per la terza volta in quattro stagioni dopo aver vinto il campionato bosniaco in un duello appassionante con il Borac Banja Luka. La squadra ha già superato il primo turno eliminando la Virtus di San Marino con un complessivo 4-1 tra andata e ritorno. La gara non sarà trasmessa in Italia in TV, ma sarà disponibile in streaming su OneFootball.

Esito Quote principali Vittoria Slovan Bratislava 1.55 Multigol Casa 2-4 1.73 – 1.75

Un elemento chiave della passata stagione è stato l’elevato numero di gol segnati in casa dal Slovan Bratislava nelle qualificazioni: ben 14 reti. Le probabili formazioni vedono entrambe le squadre schierate con il modulo 4-2-3-1, con giocatori come Weiss e Strelec pronti a incidere per i padroni di casa, e Bilbija per gli ospiti.

In sintesi, la partita tra Slovan Bratislava e Zrinjski Mostar si annuncia come un duello interessante, con i padroni di casa leggermente favoriti secondo le quote: vittoria Slovan a 1.55, multigol casa 2-4 tra 1.73 e 1.75. Resta da vedere se la squadra slovacca saprà sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo fin dall’andata.

