Pronostico Sinner-Cerundolo e Musetti: statistiche e quote ATP Roma

Gli Internazionali d’Italia stanno entrando nel vivo con la disputa degli ottavi di finale, appuntamento cruciale per i tennisti che ambiscono a un posto tra i migliori del circuito. L’attenzione è puntata in particolare sui match che vedono protagonisti gli italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, entrambi chiamati a confermare il proprio valore su una superficie che storicamente premia la tecnica e la resistenza. Il torneo romano offre oggi incontri di grande interesse, con sfide che promettono spettacolo e risvolti importanti anche in chiave ranking ATP.

Statistiche e precedenti: Sinner atteso dal test Cerundolo

Il confronto tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo rappresenta uno snodo fondamentale negli ottavi degli Internazionali d’Italia. I due si affrontano per la quinta volta in carriera, con i precedenti in perfetta parità (2-2). L’ultimo incrocio, avvenuto proprio a Roma nel 2023, ha visto l’argentino imporsi in tre set, mentre Sinner si era ritirato nel match precedente a Miami. Cerundolo vanta il maggior numero di vittorie sul rosso nel 2025 (18 successi), un dato che testimonia la sua confidenza con la terra battuta. Da evidenziare anche che il tennista di Buenos Aires ha già battuto quest’anno il numero 2 al mondo Alexander Zverev, mentre Sinner si presenta come numero 1 del ranking e reduce da un convincente rientro dopo tre mesi di stop.

Sinner : favorito dai bookmakers (quota vittoria a 1.25), imbattuto nei primi turni ma atteso dal primo vero banco di prova.

: favorito dai bookmakers (quota vittoria a 1.25), imbattuto nei primi turni ma atteso dal primo vero banco di prova. Cerundolo : in grande forma, ha vinto l’unico precedente su terra e cerca l’ottavo quarto di finale in un Masters 1000.

: in grande forma, ha vinto l’unico precedente su terra e cerca l’ottavo quarto di finale in un Masters 1000. I precedenti si dividono equamente, ma la spinta del pubblico romano potrebbe incidere a favore dell’azzurro.

Parallelamente, grande attesa anche per il match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev. Il toscano è chiamato alla prova del nove contro il russo, che lo ha sempre battuto nei due precedenti incontri ma su superfici diverse dalla terra battuta. Musetti parte favorito secondo le quote (1.53), grazie ai progressi mostrati nel 2025 e alla maggiore confidenza con la terra rispetto all’avversario. Il match sarà decisivo anche per la corsa alle ATP Finals, con punti pesanti in palio per il ranking.

Infine, il programma degli ottavi propone la sfida tra Arthur Fils e Alexander Zverev, altro incontro ad alto tasso tecnico, con il tedesco leggermente favorito secondo le stime (1.53 contro 2.45 per Fils).

Gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia offrono un quadro ricco di spunti, sia tecnici che statistici. Il match tra Sinner e Cerundolo rappresenta il primo vero test per l’altoatesino dopo il suo ritorno in campo, mentre Musetti si gioca una chance importante contro Medvedev per avvicinare le ATP Finals. Le quote vedono favoriti gli italiani, ma la tradizione e il valore degli avversari suggeriscono prudenza. Resta da vedere se il calore del pubblico romano saprà fare la differenza e se le previsioni della vigilia saranno rispettate.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!