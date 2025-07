Home | Pronostico Shelton-Sonego: statistiche e quote Wimbledon 2025

Wimbledon torna protagonista con gli ottavi di finale che vedono opposti il tennista italiano Lorenzo Sonego e lo statunitense Ben Shelton. L’incontro, in programma lunedì 7 luglio 2025, promette spettacolo e grande equilibrio, con entrambi i giocatori reduci da un percorso convincente nel prestigioso Slam londinese. Questo match non solo mette in palio l’accesso ai quarti, ma rappresenta anche una sfida tra stili di gioco differenti e ambizioni importanti.

Statistiche e precedenti: il bilancio favorisce Ben Shelton

Analizzando i dati e i risultati precedenti tra Sonego e Shelton, emergono diversi aspetti interessanti:

Shelton guida i precedenti con tre vittorie contro una dell’italiano.

guida i precedenti con tre vittorie contro una dell’italiano. L’ultimo confronto diretto, al Roland Garros 2024, ha visto prevalere lo statunitense in una sfida combattuta.

2024, ha visto prevalere lo statunitense in una sfida combattuta. Sonego si è imposto solo una volta, proprio al Roland Garros 2023.

si è imposto solo una volta, proprio al 2023. Entrambi arrivano agli ottavi in un buon momento di forma, con percorsi diversi ma convincenti.

Data Torneo Vincitore 2022 Masters 1000 Cincinnati Shelton 2023 Roland Garros Sonego 2024 Australian Open Shelton 2024 Roland Garros Shelton

La sfida tra Sonego e Shelton ai Championships 2025 si preannuncia avvincente. L’americano, numero 10 del mondo, si è dimostrato solido nel percorso a Wimbledon, superando avversari come Bolt, Hijikata e Fucsovics senza perdere set. Il suo servizio mancino, potente e preciso, rappresenta una delle armi principali: non a caso, è noto per raggiungere velocità fino a 214 km/h. Il gioco aggressivo e la capacità di adattarsi alle varie superfici fanno di Shelton un avversario temibile.

Sonego, dal canto suo, ha faticato di più ma ha mostrato grande tenacia, soprattutto nel lungo ed emozionante match contro Nakashima, vinto al quinto set dopo oltre cinque ore. Il torinese ha superato anche Faria e Basilashvili, confermando una buona condizione fisica e mentale. La sua esperienza nei match lunghi e la capacità di lottare su ogni punto saranno elementi chiave contro un avversario più quotato dal punto di vista del ranking.

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, il pronostico vede leggermente favorito Shelton, sia per la classifica che per i risultati nei precedenti. Tra le opzioni più gettonate si segnalano:

Over 38.5 giochi complessivi

Over 10.5 giochi nel primo set

Entrambi i giocatori vincono almeno un set

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. L’orario ufficiale sarà comunicato dagli organizzatori di Wimbledon a ridosso dell’incontro.

In conclusione, il confronto tra Sonego e Shelton si prospetta incerto, con lo statunitense leggermente favorito ma con l’italiano pronto a sfruttare il suo momento positivo e la determinazione mostrata nei turni precedenti. Le quote suggeriscono un match equilibrato con possibilità di superare i 38 giochi complessivi.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!