Pronostico Serie A: statistiche Napoli e sfide record 2025/26

La Serie A 2025/2026 si profila come una stagione ricca di aspettative, record da battere e rivalità accese. Le statistiche della scorsa stagione gettano le basi per nuove sfide, con club e protagonisti pronti a riscrivere la storia. Tra allenatori in cerca di nuove imprese, bomber di ritorno e squadre alla ricerca di conferme, l’attenzione degli appassionati e degli esperti è già altissima. In questo scenario, le quote delle scommesse e i pronostici si intrecciano con i numeri, offrendo spunti interessanti anche per chi si avvicina ora al mondo delle scommesse sportive.

Le statistiche del Napoli campione e la difesa da record

Il Napoli, fresco di quarto scudetto, si presenta ai nastri di partenza con una delle difese più solide d’Europa: solo 27 gol subiti in 38 incontri nella scorsa stagione. Questa prestazione difensiva ha contribuito a renderlo favorito nei pronostici, con una quota Antepost a 3 secondo il palinsesto delle principali piattaforme di scommesse. La squadra punta dichiaratamente a ripetersi e, secondo alcuni osservatori, a tentare il prestigioso “Triplete”. Ecco alcuni dati chiave sulla formazione partenopea:

27 gol subiti in 38 partite: miglior difesa tra i top campionati europei.

Quota Antepost vincente scudetto: 3.

vincente scudetto: 3. Prima giornata 2024/2025: sconfitta 3-0 contro il Verona , punto di svolta della stagione.

, punto di svolta della stagione. Guidata da Antonio Conte, vincente di scudetti con tre club diversi.

Le statistiche non si fermano solo al Napoli. In questa stagione, la lotta tra squadre storiche come Roma e Napoli si fa ancora più intensa: i partenopei hanno superato i giallorossi nell’albo d’oro, ma la voglia di riscatto della Roma è forte, con una rosa consolidata e una dirigenza esperta guidata da Ranieri. Da segnalare anche il ritorno in grande stile di bomber storici come Ciro Immobile (201 reti in Serie A), Edin Dzeko e Domenico Berardi.

Non mancano outsider di lusso: Bologna e Fiorentina si presentano con statistiche impressionanti. Il Bologna ha vinto la Coppa Italia 2025, unico club a trionfare in tutte le finali disputate, mentre la Viola ha raggiunto due finali di Conference e una di Coppa Italia nelle ultime stagioni.

La stagione 2025/2026 della Serie A si preannuncia come una delle più avvincenti degli ultimi anni. Le squadre si sfidano non solo per la gloria, ma anche per superare record storici e consolidare la propria posizione tra le grandi del calcio italiano ed europeo. Le quote attuali vedono ancora il Napoli favorito, ma attenzione alle possibili sorprese di Bologna e Fiorentina. Segui i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato su statistiche, pronostici e analisi delle prossime partite di Serie A!