Pronostico Serie A: statistiche marcatori e focus Fiorentina

Il finale di stagione di Serie A si avvicina e con esso si accendono le discussioni attorno ai verdetti più attesi: la corsa salvezza, i traguardi europei e, soprattutto, la classifica marcatori. Quest’anno, il titolo di capocannoniere sembra avere già un padrone, ma le ultime due giornate potrebbero ancora riservare sorprese. In parallelo, alcuni club si preparano al futuro, come nel caso della Fiorentina che ha presentato la nuova maglia, mentre altri vivono momenti di riflessione e rinnovamento.

Retegui domina la classifica marcatori: statistiche e commenti

Il bomber Retegui si è imposto con forza nella classifica marcatori della Serie A, staccando nettamente i diretti concorrenti. Analizzando i dati attuali:

Retegui : 24 gol

: 24 gol Kean : 17 gol

: 17 gol Lookman: 15 gol

La distanza tra Retegui e gli inseguitori sembra ormai incolmabile. Solo un’impresa straordinaria di Kean o Lookman potrebbe cambiare la gerarchia, ma a due partite dal termine tutto appare già scritto. Retegui, sotto la guida di Gasperini, ha dimostrato una crescita notevole, adattandosi in modo eccellente al calcio italiano e diventando un punto di riferimento anche per la nazionale in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il secondo posto di Kean, altro attaccante azzurro, rappresenta per il movimento italiano un segnale positivo di ricostruzione offensiva.

Nel frattempo, il Verona affronta la volata salvezza con la consapevolezza che manca solo un punto per la certezza matematica. Il Como di Fabregas sarà l’avversario decisivo, mentre il Direttore Sportivo Sogliano invita tutti a non abbassare la guardia. Nonostante i pronostici d’inizio stagione fossero sfavorevoli, la squadra veneta ha saputo sorprendere, grazie anche al sostegno del pubblico e alla determinazione di Duda e compagni.

La Fiorentina, invece, guarda avanti e presenta la nuova maglia home per la stagione 2025/2026, rievocando il fascino della storica divisa del 1999/2000. Con la nuova KOMBAT™ Pro Home, realizzata in collaborazione con Kappa, si esalta il legame tra tradizione e innovazione, offrendo ai tifosi un kit moderno e performante che verrà indossato già nell’ultima gara casalinga contro il Bologna.

In casa Juventus, invece, la stagione di Vlahovic è stata la meno brillante da quando è in bianconero: solo 14 gol stagionali, ben lontano dai numeri dello scorso anno, quando fu decisivo anche in Coppa Italia. Il futuro dell’attaccante serbo sembra essere lontano da Torino, complice anche l’insoddisfazione della dirigenza e i cambi in panchina.

La lotta per la vetta della classifica marcatori sembra ormai chiusa a favore di Retegui, mentre in coda la tensione resta alta tra chi cerca la salvezza. Le quote delle scommesse, dove disponibili, riflettono la quasi certezza del trionfo per l’attaccante argentino, con la rincorsa degli altri bomber che appare sempre più improbabile. Anche i club già proiettati sulla prossima stagione, come la Fiorentina, aggiungono interesse a un finale di campionato ricco di spunti.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!