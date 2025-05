Pronostico Sassuolo-Catanzaro: statistiche e record in Serie B

Il mondo della Serie B si prepara a vivere le ultime emozioni della stagione regolare con la sfida tra Sassuolo e Catanzaro, in programma venerdì 9 maggio. Al centro dell’attenzione ci sono i numeri straordinari raggiunti dai neroverdi che, già promossi in Serie A con largo anticipo, inseguono ora nuovi e prestigiosi record nella storia del campionato cadetto. Analizziamo quali traguardi sono ancora alla portata della squadra guidata da Fabio Grosso e quali primati potrebbero essere riscritti nelle ultime due giornate.

Sassuolo: i numeri da record della stagione in Serie B

Il Sassuolo si presenta all’appuntamento contro il Catanzaro con una stagione straordinaria alle spalle e diversi primati ancora nel mirino:

Punti totalizzati: Attualmente i neroverdi hanno raccolto 82 punti. Il record assoluto di punti in Serie B appartiene al Benevento di Pippo Inzaghi (86 punti nella stagione 2019/20). Con due partite rimaste, il Sassuolo può ancora superare questa soglia.

La partita contro il Catanzaro rappresenta quindi non solo una passerella finale, ma anche una nuova occasione per riscrivere i libri dei record della Serie B.

Nel complesso, la stagione del Sassuolo in Serie B si sta rivelando storica. I neroverdi non solo hanno già conquistato la promozione in Serie A con largo anticipo, ma possono puntare a migliorare alcuni dei principali record della categoria. Tra questi, spiccano i punti totalizzati (82 a oggi, con la possibilità di superare gli 86 del Benevento), le vittorie stagionali (25, con il mirino sulle 26 di Ascoli e Benevento), le reti segnate (già superato il Milan di Castagner, con il sogno di raggiungere le 88 dell’Empoli) e la differenza reti (+43, in attesa di migliorare ulteriormente).

Questi dati testimoniano non solo la qualità della rosa guidata da Fabio Grosso, ma anche la continuità di rendimento di una squadra che ha saputo dominare la competizione. La sfida con il Catanzaro sarà dunque un momento chiave per verificare se il Sassuolo riuscirà a concretizzare questi obiettivi statistici. Gli appassionati e gli addetti ai lavori seguiranno con attenzione l’esito delle ultime giornate, che potrebbero sancire nuovi primati nella storia della Serie B.

In conclusione, gli ultimi due turni della stagione regolare rappresentano per il Sassuolo una straordinaria opportunità per entrare nella leggenda del campionato cadetto. I record di punti, vittorie, gol fatti e differenza reti sono a portata di mano e le motivazioni della squadra sono altissime. L’attesa per la sfida contro il Catanzaro è quindi carica di significato anche in ottica statistica.

