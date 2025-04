Pronostico Sassuolo-Carrarese: statistiche e analisi dettagliata

La Carrarese si prepara ad affrontare una delle sfide più impegnative della stagione, facendo visita alla capolista Sassuolo al Mapei Stadium. L’incontro rappresenta un vero banco di prova per gli azzurri, che si troveranno di fronte una squadra già promossa in Serie A e desiderosa di confermare il proprio dominio. Il confronto promette emozioni e numeri interessanti, soprattutto per chi segue con attenzione il mondo delle scommesse sportive e desidera analizzare statistiche e pronostici.

Il Sassuolo domina in casa: numeri e statistiche impressionanti

Il Sassuolo ha costruito la propria promozione su un rendimento casalingo praticamente impeccabile. I neroverdi hanno vinto 12 delle ultime 13 partite disputate al Mapei Stadium, una striscia che sottolinea la forza della squadra tra le mura amiche. Solo il Bari è riuscito a strappare un pareggio nel 2025, mentre le uniche squadre capaci di portar via punti da Reggio Emilia sono state la Cremonese (vittoriosa otto mesi fa) e lo Spezia (che ha ottenuto uno 0-0). Il Sassuolo ha raccolto ben 41 punti in 16 gare interne, segnando 41 gol: numeri che evidenziano una media di 2,56 punti a partita in casa, la migliore della Serie B.

Sassuolo : 41 punti in casa su 16 partite

: 41 punti in casa su 16 partite Media punti interna: 2,56

Reti segnate in casa: 41

Ultima sconfitta casalinga: 8 mesi fa

Per confronto, la Carrarese ha totalizzato 41 punti in 34 partite complessive e 35 reti segnate in tutto il campionato. Tuttavia, la formazione guidata da Calabro vanta il quinto miglior rendimento casalingo della categoria, con una media di 1,77 punti che sale a 1,86 nelle partite giocate allo stadio dei Marmi. Se in casa i numeri sono incoraggianti, in trasferta la Carrarese ha mostrato qualche difficoltà, sebbene nelle ultime settimane abbia migliorato la propria tenuta fuori casa: imbattuta da cinque turni, solo una sconfitta nelle ultime nove gare e tre risultati utili consecutivi lontano dalle mura amiche.

La sfida arriva in un momento positivo per gli azzurri, forti anche del successo contro la Sampdoria. La speranza per la Carrarese è quella di trovare un Sassuolo già appagato, ma le recenti prestazioni della capolista suggeriscono che la squadra di Fabio Grosso vorrà chiudere in bellezza e ottenere la certezza matematica della vittoria del campionato davanti ai propri tifosi.

In conclusione, la partita tra Sassuolo e Carrarese si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della giornata, sia dal punto di vista tecnico che per l’interesse degli appassionati di pronostici e statistiche. Con il Sassuolo favorito dalle quote e dalla straordinaria solidità casalinga, la Carrarese proverà a sorprendere e a prolungare la propria striscia positiva. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!