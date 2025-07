Pronostico Santos-Flamengo: statistiche e analisi decisive

La sfida tra Santos e Flamengo, valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao, si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti del turno settimanale. Due squadre storiche del calcio brasiliano si affrontano in un momento molto diverso rispetto al recente passato, con i rossoneri decisi a confermare la propria leadership e i padroni di casa a caccia di punti fondamentali per risalire la classifica.

Il momento negativo del Santos: statistiche e risultati recenti

Negli ultimi due anni, Santos e Flamengo hanno vissuto percorsi diametralmente opposti. Se in passato i bianconeri erano riusciti ad imporsi sia in casa che in trasferta, oggi la formazione guidata da Lucas si ritrova sedicesima in classifica, impegnata nella lotta per non retrocedere. La differenza di rendimento è evidente:

Santos ha segnato soltanto 11 reti in 13 partite, subendone 14.

ha segnato soltanto 11 reti in 13 partite, subendone 14. La squadra fatica a trovare continuità di risultati e si affida soprattutto al fattore campo per provare a risollevarsi.

L’ultimo confronto diretto in campionato ha visto prevalere il Flamengo, che si è dimostrato più solido e determinato.

Questi dati sottolineano il momento di difficoltà vissuto dal Santos, soprattutto se confrontato con la crescita e le ambizioni del Flamengo.

Il Flamengo arriva alla sfida dopo una convincente vittoria contro il Sao Paulo, che ha permesso ai rossoneri di riprendere la vetta della classifica, pur avendo una partita in meno rispetto alle concorrenti. La squadra allenata da Rossi sembra aver ritrovato entusiasmo e autostima dopo il ritorno dal Mondiale per Club. Il modulo 4-2-3-1 valorizza le qualità offensive di Luiz Araujo, De Arrascaeta e Bruno Henrique, supportati da una difesa solida guidata da Leo Ortiz e Leo Pereira. L’obiettivo dichiarato è mantenere il primo posto e allungare il vantaggio sulle dirette inseguitrici, sfruttando l’attuale crisi del Santos.

Il pronostico degli analisti vede nettamente favorito il Flamengo , soprattutto grazie al recente stato di forma e alla superiorità tecnica espressa nelle ultime uscite.

, soprattutto grazie al recente stato di forma e alla superiorità tecnica espressa nelle ultime uscite. Le quote proposte dai principali operatori attribuiscono maggiori possibilità di successo agli ospiti, con la vittoria esterna considerata l’esito più probabile.

In conclusione, il confronto tra Santos e Flamengo appare questa volta sbilanciato a favore dei rossoneri, che puntano a consolidare il primato. Il Santos, invece, dovrà sfruttare ogni occasione per riscattarsi e allontanarsi dalla zona retrocessione. Secondo le attuali quote, la vittoria del Flamengo sembra il risultato più atteso dagli analisti. Segui le nostre analisi e scopri tutti gli aggiornamenti sulle prossime partite del Brasileirao!