Pronostico San Luigi-Maniago Vajont: statistiche e quote Eccellenza

L’ultima giornata del campionato di Eccellenza si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Alcuni verdetti devono ancora essere emessi, sia per quanto riguarda la lotta al vertice sia per la corsa salvezza. Tra le squadre protagoniste spiccano il San Luigi, pronto a difendere il primato, e il Rive Flaibano, che cerca il risultato necessario per garantirsi la permanenza nella categoria.

San Luigi, caccia alla vittoria decisiva contro Maniago Vajont: statistiche e pronostico

La sfida tra San Luigi e Maniago Vajont sarà cruciale per l’esito del campionato. I biancoverdi, attualmente in vetta alla classifica, hanno un solo punto di vantaggio sul Tamai e dovranno imporsi sul già retrocesso ma combattivo Maniago Vajont per assicurarsi il titolo. All’andata, il San Luigi ha vinto nettamente con un 4-0, risultato che lascia ben sperare i tifosi in vista dell’ultimo impegno stagionale.

San Luigi : capolista con 1 punto di vantaggio

: capolista con 1 punto di vantaggio All’andata: vittoria 4-0 contro Maniago Vajont

Tamai ospita il Casarsa, già retrocesso, e gode dei favori del pronostico

La pressione sarà alta anche per il Rive Flaibano, impegnato contro il Tolmezzo. Alla squadra di Mauro Lizzi basta un risultato positivo per festeggiare la salvezza, ma non può permettersi distrazioni. Da segnalare la lotta per evitare i play-out che coinvolge anche l’Azzurra Premariacco, chiamata a vincere contro la Pro Fagagna e sperare in un risultato favorevole dagli altri campi.

Squadra Avversario Andata San Luigi Maniago Vajont 4-0 Tamai Casarsa 0-2 Rive Flaibano Tolmezzo 1-0 Azzurra Premariacco Pro Fagagna 2-0

Il programma delle partite vede tutte le gare in contemporanea alle ore 16. Sarà fondamentale per i tifosi seguire l’andamento delle sfide in tempo reale, vista l’importanza dei risultati incrociati per la definizione della classifica finale. L’attenzione sarà rivolta in particolare al campo del San Luigi, dove potrebbe decidersi il destino del campionato.

In conclusione, l’ultima giornata di Eccellenza promette emozioni e verdetti decisivi sia per la promozione che per la salvezza. Il San Luigi parte favorito contro il Maniago Vajont, mentre il Tamai spera in un passo falso dei biancoverdi. Nella lotta salvezza, occhi puntati sul Rive Flaibano e sull’Azzurra Premariacco. Le quote vedono il San Luigi favorito, ma nel calcio nulla è scontato. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!