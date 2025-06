Pronostico Salisburgo-Al Hilal: statistiche e migliori quote oggi

La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 entra nel vivo con la sfida tra Salisburgo e Al Hilal, due formazioni che stanno dimostrando grande solidità e qualità offensiva. La partita, valida per il secondo incontro del Gruppo H, rappresenta un crocevia fondamentale per la qualificazione agli ottavi, con gli austriaci in cerca di conferme dopo il successo sull’Pachuca e i sauditi desiderosi di proseguire il buon momento.

Statistiche e analisi: l’Al Hilal punta sull’attacco prolifico

La partita tra Salisburgo e Al Hilal promette spettacolo, grazie alle recenti prestazioni delle due squadre. Ecco alcuni dati chiave e considerazioni utili per comprendere meglio la sfida:

Salisburgo ha vinto la gara d’esordio contro il Pachuca per 2-1, trascinato dalle reti di Oscar Gloukh e Karim Onisiwo .

ha vinto la gara d’esordio contro il per 2-1, trascinato dalle reti di e . Al Hilal arriva da un prestigioso pareggio per 1-1 contro il Real Madrid , dimostrando organizzazione e solidità difensiva.

arriva da un prestigioso pareggio per 1-1 contro il , dimostrando organizzazione e solidità difensiva. I sauditi hanno segnato in tutte le ultime 12 partite della Coppa del Mondo per Club FIFA e hanno chiuso la stagione della Saudi Professional League con una media di 2,79 gol a partita.

e hanno chiuso la stagione della con una media di 2,79 gol a partita. Il Salisburgo ha visto più di 2,5 gol in cinque delle ultime sei partite, con entrambe le squadre a segno in ogni occasione.

Le quote attuali riflettono il buon momento dell’Al Hilal, quotato vincente tra 1.80 e 1.85, mentre il successo degli austriaci oscilla tra 4.00 e 4.10. Il pareggio si attesta tra 3.65 e 3.80. Interessanti anche le opzioni “Entrambe le squadre segnano” (1.53 su bet365) e “Entrambe le squadre segnano con più di 2,5 gol” (fino a 1.80 su bet365).

La sfida si preannuncia movimentata anche grazie ai singoli: Oscar Gloukh, autore di 3 tiri contro il Pachuca, è quotato 1.18 per effettuare almeno due tiri anche contro l’Al Hilal, mentre Nene Dorgeles e Rúben Neves sono attesi protagonisti in zona gol.

Il Salisburgo può contare su un attacco versatile che spesso porta a partite dal punteggio elevato, mentre l’Al Hilal si affida alla prolificità offensiva e all’esperienza europea del suo tecnico Simone Inzaghi. La propensione al contropiede di entrambe suggerisce una gara aperta, dove le difese potrebbero andare in difficoltà.

In conclusione, la sfida tra Salisburgo e Al Hilal rappresenta uno degli incontri più attesi della fase a gironi della Coppa del Mondo per Club. Le statistiche recenti indicano un match ricco di gol e occasioni: le quote per la vittoria dell’Al Hilal sono attorno a 1.80-1.85, mentre il successo del Salisburgo è valutato sopra 4.00. Attenzione anche alla quota “Entrambe le squadre segnano”, particolarmente interessante.

