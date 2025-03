Pronostico Salernitana-Palermo: Analisi e Statistiche

Alberto Cerri e Antonio Raimondo si preparano a una sfida cruciale che potrebbe rappresentare una svolta per la Salernitana. In attesa della partita contro il Palermo, l’attacco granata deve ritrovare la via del gol per mantenere vive le speranze di salvezza in Serie B. La storia ci dice che i centravanti hanno sempre avuto un ruolo decisivo nei successi della squadra campana contro i rosanero. Tuttavia, il recente digiuno di Cerri e la frustrazione di Raimondo richiedono una reazione immediata per invertire la tendenza negativa.

Statistica: Cerri e il Palermo, un rapporto speciale

La stagione di Alberto Cerri è iniziata con grandi aspettative, ma dopo un avvio travolgente con tre gol in due partite, il suo nome manca dal tabellino marcatori ormai da otto incontri consecutivi. La sfida contro il Palermo rappresenta una ghiotta occasione per sbloccarsi: lo scorso anno, con la maglia del Como, riuscì a segnare ai rosanero su calcio di rigore. Tuttavia, considerato il recente rendimento dagli undici metri, questa volta potrebbe essere saggio affidare il compito a un rigorista più esperto come Verde.

Il precedente di Massimo Coda, altro centravanti della Salernitana, può ispirare Cerri. Durante la stagione 2015-2016, Coda rimase a secco per nove giornate prima di sbloccarsi e trascinare la squadra con un rigore decisivo. Inoltre, nei suoi sei incontri precedenti contro il Palermo, Cerri non ha mai subito sconfitte, collezionando tre vittorie e tre pareggi.

Parallelamente, Antonio Raimondo sta attraversando un periodo di nervosismo, manifestato durante l’ultima partita contro il Bari. Malgrado le difficoltà, la fiducia dell’allenatore Breda resta intatta. Per entrambi gli attaccanti, la chiave per riprendersi è semplice: tornare a segnare.

La partita del 30 marzo all’Arechi potrebbe segnare una svolta non solo per Cerri e Raimondo, ma per tutta la squadra. In un contesto dove il passato ha spesso visto i centravanti come protagonisti decisivi, l’attesa è alta per vedere se quest’anno si ripeterà il copione vincente.

La Salernitana si trova quindi di fronte a un bivio: con il Palermo che porta buoni auspici storici, la partita diventa un banco di prova per il reparto offensivo. Le quote delle scommesse riflettono questa incertezza, con un lieve vantaggio per i granata data la tradizione casalinga favorevole.

